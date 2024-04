Riscaldamenti, occhio alle multe: ecco quando spegnere i termosifoni

La primavera è ormai iniziata da un paio di settimane con un clima che si va sempre di più addolcendo anche al Nord Italia: ecco perché alcune zone climatiche del nostro Paese hanno già spento il riscaldamento, in altre i termosifoni sono ancora accesi ma non lo rimarranno molto a lungo. La materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 con le norme da rispettare e i periodi dell'anno di accensione e spegnimento in base alle sei fasce climatiche in cui è suddivisa l'Italia assieme al numero massimo, quotidiano, di ore in cui gli impianti possono rimanere accesi.

Cosa cambia dalla A alla C

Iniziando alla prima lettera dell'alfabeto, con la A ci si riferisce all'area più a sud d'Italia che comprende le Isole minori tra cui Lampedusa e Linosa dove il riscaldamento, attivo per legge sei ore al giorno, è già stato spento lo scorso 15 marzo. La fascia climatica contraddistinta dalla lettera B comprende gran parte dei capoluoghi di provincia della Sicilia oltre a Crotone e Reggio Calabria: anche in questo caso, il riscaldamento è già spento (31 marzo) dopo un'attività di otto ore al giorno che andava avanti dallo scorso 1° dicembre. Come ricorda la guida luce-gas.it, della zona climatica C fanno parte molti capoluoghi di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna con clima mite e i " Gradi Giorno compreso tra tra 901 e 1.400" . Anche in questo caso, il riscaldamento è stato spento domenica 31 marzo, pochi giorni fa, dopo un funzionamento di 10 ore quotidiane dal 15 novembre scorso.

Cosa cambia dalla D alla F

Nella fascia climatica contraddistinta dalla lettera D sono inserite molti capoluoghi tra cui la Capitale ma anche " Ancona, Genova, Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo, Vibo Valentia": trattandosi di un'area più fredda delle precedenti, i termosifoni si spegneranno soltanto dal 15 aprile dopo un funzionamento stagionale di 12 ore al giorno iniziato lo scorso 1 novembre. Si sale sempre di più: della fascia climatica E fanno parte numerose città del Nord tra cui Milano, Torino, Aosta ma anche città delle regioni centrali e meridionali con un clima mediamente più freddo (ad esempio, Rieti, Frosinone, Campobasso ed Enna) con i termosifoni che verranno spenti il 15 aprile dopo aver "lavorato" 14 ore al giorno dallo scorso 15 novembre. L'ultima fascia climatica è la più fredda, la F, dove si trovano i Comuni di Cuneo, Belluno e Trento: per loro non c'è alcuna limitazione all'accensione del riscaldamento e nemmeno sulla loro durata.

Le multe

Esclusa l'ultima fascia climatica di cui abbiamo appena parlato, chi non dovesse rispettare queste norme rischia sanzioni comprese tra 500 e tremila euro: attenzione, quindi, a meno che non si sia in possesso di una precisa deroga.

Al contrario, alcune ordinanze emanate dai sindaci, hanno ridotto di una settimana l'accensione dei riscaldamenti a Milano, Torino, Roma e Bologna che si spegneranno l'8 aprile.