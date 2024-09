Il metodo "alla tedesca" per risparmiare sul pieno. Come funziona e cosa sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'inflazione in aumento e i prezzi dei carburanti che continuano a salire, molti italiani cercano modi per risparmiare. Tra le strategie emerse, una particolarmente interessante è il metodo “alla tedesca”. Ma di cosa si tratta esattamente e funziona davvero? Ecco come ottimizzare i rifornimenti e risparmiare qualche euro alla pompa.

Prezzi del carburante

L’incremento dei prezzi del carburante ha portato molti consumatori a cercare soluzioni per risparmiare. Un esempio efficace è il metodo tedesco, dove l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, ha condiviso preziosi consigli per ridurre le spese alla pompa. Questo approccio si basa su semplici accorgimenti che potrebbero consentire risparmi fino a 40 centesimi al litro. Tra i suggerimenti principali c’è l’invito a evitare i distributori lungo le autostrade, noti per praticare prezzi più alti a causa della loro posizione strategica. In Germania, come in molti altri paesi, i costi del carburante possono variare notevolmente tra diversi punti vendita e persino all’interno della stessa città.

Evitare distributori in autostrada

Guida ecologica

Un consiglio è quello di condurre una guida eco-compatibile, evitando accelerazioni brusche e mantenendo una velocità costante. Questi semplici accorgimenti possono contribuire a risparmiare carburante. Inoltre, è fondamentale controllare la pressione degli pneumatici, poiché quelli sgonfi aumentano il consumo e compromettono la tenuta di strada.

Carico e condizionatore

Un peso eccessivo nell’auto penalizza ulteriormente i consumi, quindi, è utile evitare di caricare inutilmente il veicolo.

Infine, utilizzare il condizionatore con moderazione è sempre una buona pratica, poiché è uno dei principali responsabili dell’aumento dei consumi. Ricorda che i risultati possono variare in base alla, al tipo di veicolo e alle abitudini di guida.