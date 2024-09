Risparmiare sulla benzina: ecco dove costa meno in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Rispetto al 2022, annus horribilis per quanto riguarda i prezzi del carburante, il costo della benzina è molto diminuito, arrivando adesso sotto la soglia dell'1,8 euro al litro. I prezzi, però, variano a seconda delle zone, per cui sono località in cui si spende di più o addirittura di meno, a seconda dell'andamento locale. Ci sono infatti delle città, se non delle Regioni, in cui fare benzina è più conveniente.

Partendo subito dai dati più recenti, ossia quelli relativi allo scorso 5 settembre, la Regione in cui la benzina costa meno è le Marche, dove fare il pieno costa 1,758 euro al litro. Subito dopo abbiamo Veneto e Lombardia. All'ultimo posto, secondo la classifica, troviamo la Provincia di Bolzano, che con la sua media di 1,839 euro al litro è la Regione più cara d'Italia. Ma da cosa dipende questo divario? A fare la differenza sono i tipi di impanti di erogazione presenti sul territorio e il loro numero (più sono numerosi, più il prezzo scende per ragioni concorrenziali). Bisogna poi considerare la qualità dei servizi forniti, così come la tipologia di infrastrutture. Grazie ai dati trasmessi quotidianamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato quindi possibile stilare una classifica.

Costo della benzina: la classifica delle Regioni meno care

Al primo posto, dunque, abbiamo le Marche, con una media di 1,758 euro al litro. Seguono Veneto e Lombardia, che rispettaviamente hanno un costo del carburante di 1,767 euro/litro e 1,772 euro/litro. A restare sotto la soglia dell'1,8 euro/litro ci sono poi Piemonte 1,770 euro/litro, Toscana 1,775 euro/litro, Emilia Romagna 1,777 euro/litro, Lazio 1,778 euro/litro, Campania 1,784 euro/litro e Umbria 1,782 euro/litro.

Si comincia a salire con Molise 1,802 euro/litro, Puglia 1,807 euro/litro, Liguria 1,808 euro/litro, Valle d'Aosta 1,812 euro/litro, Calabria 1,814 euro/litro, Sardegna 1,814 euro/litro e Provincia di Trento 1,817 euro/litro.

Le tre Regioni più care, dunque, sono Sicilia (1,822 euro/litro), Basilicata (1,830 euro/litro) e Provincia di Bolzano (1,839 euro/litro).

Le città dove costa meno fare rifornimento

Non solo le Regioni. I prezzi variano anche a seconda della città in cui ci troviamo. Al momento, la località più economica in assoluto è Casalpusterlengo, nella provincia di Lodi, dove fare benzina in modalità self costa 1,589 euro al litro.

A seguire troviamo Legnago (Verona), con un costo di 1,619 euro al litro, e Piove di Sacco (Padova), con 1,629 euro al litro. A fine classifica troviamo Longarone (Belluno) con 1,709 euro al litro.

Si spende ancora di meno se ci rechiamo a Livigno, al confine con la Svizzera, dove fare benzina costa 1,323 euro al litro.