Ritardo dei treni regionali, dal 2025 arrivano i rimborsi automatici: ecco come funziona

Sta per arrivare un'importante novità per chi viaggia in treno: in caso di ritardo, infatti, scatterà il rimborso automatico del biglietto sulla carta utilizzata per effettuare l'acquisto. Questo nuovo sistema sarà operativo a partire dal 2025.

Le nuove modalità di rimborso per i treni regionali

Il rimborso automatico sarà una realtà a partire dal primo gennaio 2025, e riguarderà i treni regionali. Sarà applicato soltanto ai biglietti elettronici acquistati attraverso il sito e l'app di Trenitalia (per i biglietti cartacei resteranno le solite regole). Il regolamento prevede che l'indennizzo scatti in caso di ritardo superiore ai 60 minuti. Il denaro speso per il biglietto sarà versato direttamente sulla carta impiegata per l'acquisto. Il tutto avverrà senza necessità che venga inoltrata alcuna richiesta da parte del passeggero. Il rimborso dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla data del viaggio.

Trenitalia ha deciso di procedere in questo modo per garantire una migliore esperienza di viaggio ai propri utenti. L'indennizzo sarà garantito in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, ma anche in caso di cancellazione del treno. Il processo sarà automatico e veloce.

Il rimborso verrà calcolato in base al ritardo, o all'entità della cancellazione. Per un ritardo compreso fra i 60 e i 119 minuti, al passeggero sarà riconosciuto il 25% del biglietto. In caso di 120 minuti di ritardo, l'indennizzo sale al 50%. Il rimborso totale del biglietto scatta in caso di cancellazione del treno. Anche in caso di ritardo che porta alla perdita di una coincidenza programmata ci sarà un rimborso. Trenitalia si prende un massimo di 30 giorni per effettuare l'accredito.

Le modalità di rimborso

L'accredito, come abbiamo visto, verrà effettuato usando lo stesso metodo di pagamento utilizzato dal passeggero per acquistare il biglietto. Andranno bene carte di credito, account PayPal ed altri sistemi di pagamento digitale legalmente riconosciuti. Questa modalità, lo ricordiamo, riguarda soltanto i biglietti elettronici. Per i biglietti cartacei restano le solite modalità, che prevedono una richiesta formale di rimborso.

Nel caso dei pagamenti digitali, invece, il rimborso sarà automatico e veloce, senza necessità di procedure burocratiche.

L'indennizzo viene applicato su tutte le tratte regionali di Trenitalia, senza distinzioni.