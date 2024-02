Rottamazione quater nel Milleproroghe, in arrivo l’emendamento

Al voto il Milleproroghe. Secondo alcune indiscrezioni de IlGiornale.it sarebbe in arrivo domani, 8 febbraio 2023, l’emendamento del governo che contiene la rottamazione delle cartelle quater. Ecco tutti gli aggiornamenti.

L’aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato da poco che la rottamazione quater è valsa 6,8 miliardi di euro. Si tratta della somma riscossa con le prime due rate della misura. Il governo, secondo alcune indiscrezioni arrivate alla redazione de IlGiornale.it, introdurrà una proroga a febbraio 2024. Il decreto Milleproroghe riaprirà i termini per coloro che non hanno rispettato le prime due scadenze della rottamazione quater.

Il Milleproroghe

Nel dettaglio, il decreto Milleproroghe include un emendamento per riaprire i termini per il pagamento delle prime due rate della rottamazione quater fino al 28 febbraio 2024. In merito alle scadenze che non sono state rispettate queste sono quelle del 31 ottobre e 30 novembre 2023. La proroga delle scadenze per aderire alla rottamazione quater fino a mercoledì 28 febbraio 2024 deve considerare cinque giorni di tolleranza che sono previsti per le definizioni agevolate, arrivando quindi al 4 marzo 2024.

La rottamazione quater

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Permette ai contribuenti di saldare solo l'importo residuo del debito, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio. Le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi e dell'aggio. Chi aderisce può optare per il pagamento in un'unica soluzione o seguendo un piano rateale fino a 18 tranche, con scadenze entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Il pagamento

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il pagamento a rate della rottamazione quater è effettuabile tramite alcune modalità che elenchiamo di seguito:

direttamente in banca;

agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

con l’internet banking;

presso gli uffici postali;

presso i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.

È possibile pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate tramite accesso solo su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure attraverso il contact center al numero 060101.