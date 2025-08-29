Ryanair, bonus maggiorato per chi scopre bagagli fuori misura: ecco la cifra

Chi sperava di farla franca o nell'indulgenza dei dipendenti Ryanair può riporre ogni speranza: l'amministratore delegato della compagnia low cost irlandese, Michael O'Leary, ha infatti spiegato che aumenterà la cifra del bonus al personale aeroportuale tutte le volte che verrà scoperto un bagaglio fuori misura prima che il passeggero si imbarchi sul volo.

Aumenta il bonus

In realtà, come abbiamo visto in passato, questo incentivo esiste già e ammonta attualmente a 1,5 euro per ogni "furbetto" scovato a voler imbarcare il proprio trolley senza aver pagato il supplemento. Tra poche settimane, però, l'Ad aumenterà la cifra a 2,5 euro per incentivare ulteriormente il suo staff sparso in giro per il mondo a essere assolutamente inflessibile e fiscale. A questo punto è lecito pensare che possano essere determinanti anche un centinaio di grammi in più o una valigia appena fuori misura per essere costretti a pagare una penale.

"Non mi scuso"

Nel corso di una conferenza stampa, O'Leary ha dichiarato che questa sorta di "premio" economico sarà aumentato " probabilmente dall'inizio del programma invernale a novembre di quest'anno e non mi scuso assolutamente per questo ". O'Leary ha poi aggiunto che Ryanair eliminerà toglierà il tetto ai bonus accumulati dai dipendenti, che in questo momento non può superare le 80 euro al mese, così da incoraggiare il personale a controlli serrati e fermare il maggior numero possibile di bagagli non in regola.

A quanto ammonta la penale

" Voglio che il nostro personale addetto all'assistenza a terra fermi chi raggira il sistema ", ha sottolineato l'amministratore delegato. Attualmente, tutti i passeggeri i cui bagagli a mano superano le dimensioni massime consentite per una valigia piccola devono pagare una penale fino a 75 euro con il bagaglio destinato a finire obbligatoriamente in stiva.

Per quanto riguarda le dimensioni, ricordiamo che incluso nei biglietti Ryanair, senza dunque supplemento, c'è la possibilità di portare a bordo soltanto un piccolo bagaglio in grado di poter essere messo sotto il sedile di fronte che abbia le seguenti misure: 40x30x20 centimetri. Per un secondo bagaglio a mano, ad esempio un trolley, per poter essere imbarcato dovrà pesare al massimo 10 kg e avere come misure 55x40x20 centimetri.