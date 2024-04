Schlein attacca Meloni sulla Sanità. Ma fa una gaffe: la verità nei numeri

Botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul tema della sanità. La segretaria Dem ha affermato che “nella legge di Bilancio emerge chiaramente che la spesa sanitaria sul Pil sta scendendo fino a livelli precedenti alla pandemia". I numeri, però, smentiscono la numero uno del Pd, infatti, considerando le risorse dell’ultima legge di Bilancio, nel 2024 il finanziamento al Servizio sanitario nazionale (Ssn) toccherà i 134 miliardi di euro, il valore più alto mai raggiunto. Lo affermano i calcoli di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

La spesa sanitaria

Continuano le gaffe in ambito economico di Elly Schlein che attacca Meloni per una spesa sanitaria particolarmente bassa. Ma è davvero così? Per fortuna i numeri smentiscono le parole della segretaria Dem. In Italia nel 2024 le uscite in ambito sanitario (che include qualche voce in più rispetto al finanziamento al Ssn) toccheranno 136 miliardi di euro. Questi dati provengono dalle stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I dati di Agenas citati in precedenza affermano inoltre che nel 2019 il finanziamento al Servizio sanitario nazionale (Ssn) era di 114,5 miliardi, salito poi a 120,6 miliardi nel 2020 e a 122 miliardi nel 2021. Si tratta di valori che sono stati confermati anche da recenti elaborazioni pubblicate dalla Corte dei Conti.

Le parole di Meloni

Sul tema sanità il presidente del Consiglio, dal comizio di chiusura della campagna elettorale in Basilicata ha affermato: “Non mi vengano a fare la morale sui soldi alla sanità. La segretaria del Partito democratico ha detto che le tasse sono belle perché ci si paga la sanità. Noi siamo il governo che ha messo più soldi nella storia d'Italia sulla sanità: 134 miliardi di euro nel 2024. In rapporto al Pil la più alta percentuale di sempre 6,88%. Non credete alle fake news". Sicuramente i fondi dedicati alla sanità non sono mai abbastanza, bisogna però considerare che l’attuale esecutivo deve far fronte a una situazione economica globale particolarmente complessa.

Dall’altra parte lerisultano particolarmente limitate ma già in passato Meloni ha sottolineato l’importanza del potenziamento delle risorse per il personale medico sanitario assieme a un intervento deciso per abbattere le liste d’attesa, impegno assunto dalla premier.