Sciopero 29 novembre, servizio regolare per l'app InTaxi

L'app InTaxi, uno dei principali operatori nel settore dei trasporti pubblici, ha voluto fare chiarezza sulle recenti voci che avevano suscitato preoccupazioni tra gli utenti riguardo alla regolarità del servizio taxi per la giornata di domani. In un comunicato ufficiale, l'azienda ha confermato che il servizio sarà quasi del tutto regolare, con pochissime variazioni, smentendo le notizie che avevano generato incertezze. Secondo la nota diffusa, App InTaxi ha preso tutte le misure necessarie per garantire che le corse siano disponibili senza interruzioni, rispondendo così alle preoccupazioni diffuse nelle ultime ore.

Il servizio

L'azienda ha sottolineato che il servizio continuerà a coprire le principali aree urbane e suburbane, come avviene quotidianamente, grazie a una pianificazione attenta e una gestione efficace delle risorse. La rassicurazione arriva in un momento in cui molti utenti, temendo disagi o interruzioni, avevano manifestato dubbi sull'affidabilità del servizio taxi per la giornata di domani. Con questa dichiarazione, App InTaxi intende garantire che i cittadini possano contare sul servizio senza incorrere in inconvenienti o difficoltà. “Pur riconoscendo il diritto di alcune organizzazioni ad aderire allo sciopero generale, la stragrande maggioranza dei tassisti sarà operativa, assicurando un servizio puntuale ed efficiente su tutto il territorio nazionale”, si legge nella nota.

L’impegno dell'azienda

A questo proposito il presidente Alessandro Casotto ha dichiarato: “Eventuali disagi che potrebbero verificarsi saranno imputabili esclusivamente a un incremento della domanda derivante dalla temporanea indisponibilità di altri mezzi di trasporto pubblico. App InTaxi, la più diffusa e leader del settore, con la maggiore copertura del territorio nazionale, si impegna a mantenere alta la qualità del servizio e a garantire la massima affidabilità ai cittadini, anche in giornate particolarmente complesse come quella di domani”.

Lo sciopero del 29 dicembre

Nel contesto dello sciopero generale, i taxi sono tra i settori che potrebbero subire disservizi per l’intera giornata, dalle 00:01 alle 24:00, con un’astensione dal lavoro per un intero turno lavorativo dei tassisti che aderiranno alla protesta. Questo sciopero, proclamato da Cgil e Uil, riguarda anche altri settori del trasporto pubblico e privato, come la viabilità delle autostrade e delle strade gestite dall'Anas, ma il trasporto ferroviario, sia passeggeri che merci, è escluso a causa della richiesta della commissione di garanzia che ne regola la rarità degli scioperi, per evitare conflitti troppo ravvicinati tra le proteste che impattano lo stesso bacino d'utenza.

In generale, i disagi saranno anche evidenti nella raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento, ma alcune prestazioni essenziali saranno comunque garantite in conformità alla legge 146/90. Per esempio i trasporti di beni e prodotti essenziali saranno assicurati, così come i servizi minimi per la sicurezza della circolazione stradale.