Scatta lo sciopero degli aerei: ecco tutti i voli a rischio

Si preannuncia un sabato nero per i passeggeri degli aerei. Per la giornata di domani i sindacati hanno deciso che i lavoratori del settore incroceranno le braccia per otto ore, dalle 10 alle 18, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da sei anni. Uno stato di agitazione che rischia di creare disagi a migliaia di viaggiatori. Come riporta il Corriere della Sera, per lo sciopero rischiano di saltare oltre mille voli nazionali e internazionali lasciando a terra più di 140mila persone.

Le compagnie coinvolte

La compagnia Ita Airways ha fatto sapere di aver cancellato 133 partenze nella giornata di domani, ma non tutti hanno reso pubblico i voli soppressi in seguito allo sciopero. In alcuni casi sono stati effettuati cambiamenti negli orari dei voli, anticipati o posticipati, mentre nel caso di cancellazione i passeggeri sono stati direttamente contattati della compagnia. La lista dei voli disponibili, in ogni caso, è stata pubblicata dall’Enac.

Le tratte soppresse

Tra le tratte più affollate cancellate ci sono i collegamenti con le maggiori capitali europee dai due principali aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. Disagi anche per chi si deve spostare in Sicilia. Sempre Ita Airways ha garantito agli utenti la massima assistenza collocando sui primi voli disponibili i passeggeri penalizzati dallo sciopero. Per molti di loro la partenza potrà avvenire in giornata, anche se in un orario diverso. Saranno anche escluse le penali per coloro che vorranno spostare la prenotazione. Si potrà, inoltre, chiedere il rimborso del biglietto, ma solo se il volo sia stato completamente cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle cinque ore.

I ritardi

La compagnia Malta Air, un’ausiliaria di Ryanair, ha reso noto che non ci saranno cancellazioni di voli, ma ritardi nella partenza compresi tra i 30 minuti e le 3 ore e mezza. Anche in questo caso le proteste riguardano le condizioni di lavoro del personale, in particolare dei piloti. In agitazione, infine, ci sono anche i dipendenti della compagnia low cost spagnola Vueling aderenti alla Filt Cgil, i quali aderiranno allo sciopero di otto ore indetto per domani.