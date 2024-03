Sciopero dei mezzi, come chiedere il rimborso

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 8 marzo 2024, causa uno stop in tutti i settori pubblici e privati: scuola, sanità, ma anche Autostrade e Vigili del Fuoco. A rischio i treni Trenitalia dalle 00:00 alle 21:00, ma ci sono buone notizie per coloro che hanno acquistato un biglietto in quanto possono chiedere un rimborso. Ecco tutte le informazioni sullo sciopero e come ottenere il risarcimento.

Venerdì di sciopero

Lo sciopero è stato indetto per diverse motivazioni. Sono numerose le sigle sindacali aderenti (Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil). I settori dei trasporti saranno coinvolti esclusivamente dallo sciopero del sindacato Slai Cobas. Viene limitatamente esclusa la Regione Abruzzo a causa delle consultazioni elettorali del 10 marzo. La Commissione ha invitato i sindacati proclamanti a escludere specifici settori in questa regione per mitigare disagi, si prevede che il servizio regolare di bus e metro non subirà interruzioni, mentre potrebbero verificarsi disservizi ferroviari.

Treni e fasce garantite

Le Ferrovie dello Stato comunicano che una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno sciopero generale nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane dalle 00:00 alle 21:00 del 8 marzo. Viene garantita l'effettuazione di alcune corse nazionali consultabili sui siti delle compagnie ferroviarie. Per quanto riguarda i treni regionali saranno anch’essi garantiti nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21), consultabili nell'apposita sezione del sito di Trenitalia.

Viaggiare in autostrada

L'azione riguarda anche il comparto autostradale con uno stop programmato per 24 ore il 8 marzo, con possibilità di stop aggiuntivo dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno successivo, esclusa la regione Abruzzo. Sono previsti livelli minimi di servizio pubblico essenziale per garantire la continuità dei servizi di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti e manutenzione d'urgenza. Gli uffici pubblici e i musei saranno chiusi per l'intera giornata a causa dello sciopero generale nazionale, con possibili disagi anche nelle biblioteche e nella sanità. Il personale del corpo nazionale Vigili del Fuoco aderisce allo sciopero, programmato dalle 9 alle 13 per il personale turnista e per l'intera giornata per quello giornaliero o amministrativo. Per quanto riguarda le Poste, non sono previsti impatti significativi sui servizi a causa dello sciopero del 8 marzo.

Trenitalia, rimborso del biglietto

In caso di soppressione di un treno per sciopero, Trenitalia consente di ottenere il rimborso integrale del biglietto. Nel caso in cui si fosse in possesso di più biglietti, facenti parte della stessa soluzione di viaggio e necessari a raggiungere la destinazione finale, tutti i titoli di viaggio verranno risarciti. Nell’ipotesi in cui l’acquisto riguardasse un biglietto di andata e ritorno, se la soppressione riguarda il viaggio di andata sarà rimborsato anche il titolo di viaggio di ritorno. Per richiedere il rimborso del biglietto in seguito alla soppressione di un treno sia nazionale che regionale, è necessario compilare l’apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia. Ricordiamo che per i treni regionali in Lombardia (Trenord), i rimborsi devono essere richiesti seguendo la procedura descritta sul sito di Trenord. Inoltre il rimborso è possibile ottenerlo presso qualsiasi biglietteria e tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”. L'erogazione dell'indennizzo (rimborso o emissione del voucher) avviene entro 30 giorni dalla richiesta di indennizzo presentata.

Italo, la procedura di rimborso

In quanto ai viaggi con Italo è possibile ottenere un rimborso rivolgendosi al personale in stazione, oppure contattare direttamente l’assistenza dell’azienda al numero 892020 (a pagamento). In caso di soppressione di un treno, Italo riconosce automaticamente l’indennizzo entro 30 giorni dalla data del viaggio. Il rimborso verrà riconosciuto agli aventi diritto nei tempi tecnici necessari entro 30 giornidalla data del servizio in ritardo o cancellato. È inoltre possibile richiedere il risarcimento online tramite il form dedicato a questo link. Italo provvederà a fornire un voucher (codice sconto) da utilizzare su www.italotreno.it.