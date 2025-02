Bollette, sconto per gli over 75 e persone in difficoltà: fino a 113 euro in meno

Ascolta ora 00:00 00:00

Bollette meno pesanti. I consumatori in situazione di vulnerabilità, tra cui gli over 75, le persone con disabilità e coloro che affrontano difficoltà economiche, potranno finalmente beneficiare di uno sconto sulle bollette elettriche grazie all’introduzione del Servizio a Tutele Graduali. Questa misura prevede uno sconto annuale di 113 euro, a cui potranno accedere circa 11,4 milioni di utenti, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Le richieste per aderire all'agevolazione devono essere inviate entro il 30 giugno 2025, e l’attivazione del servizio avverrà in base alla data di invio della domanda. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Come richiedere il Servizio a Tutele Graduali

Gli utenti vulnerabili interessati dovranno fare richiesta direttamente al loro fornitore di energia elettrica, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione dalle aziende. Ogni fornitore dovrà rendere pubbliche, entro il 20 febbraio 2025, le modalità per inviare la domanda, offrendo almeno un canale telefonico, uno online e, se disponibile, uno sportello fisico. Gli over 75 dovranno allegare la loro carta d’identità, mentre gli altri consumatori vulnerabili dovranno presentare anche un modulo di autocertificazione. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2025, ma chi inoltra la richiesta prima di tale data vedrà il servizio attivato già a partire da marzo.

Risparmio concreto e nuove regole per gli over 75

Questa misura potrebbe generare un risparmio complessivo di 1,3 miliardi di euro sulle bollette dell’elettricità. Un altro cambiamento importante riguarda gli over 75: in passato, al raggiungimento di questa età, molti clienti venivano automaticamente esclusi dal Servizio a Tutele Graduali. Lo conferma Assoutenti.

Ora, grazie a un emendamento nel Decreto Concorrenza, anche gli over 75 che compiranno questa età entro il 30 giugno 2025 potranno continuare a beneficiare del servizio senza interruzioni. Inoltre, le aziende fornitrici non potranno più rescindere il contratto con questi clienti vulnerabili, garantendo loro una protezione fino alla scadenza del periodo di adesione.