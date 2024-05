Shoopping a rate, con interessi "zero"

A parte le iniziative di Amazon e di altri big del web o le promozioni specifiche per smartphone, computer ed elettrodomestici, acquistare a rate pagando senza interessi è sempre più difficile. Malgrado i maxi-tassi della Bce, esistono però specifiche soluzioni, come il buy now pay later, che consentono di spalmare le spese nel tempo senza aggravi. Vediamo le principali.

KLARNA, CLEARPAY E SCALAPAY L’app di Klarna consente di fare shopping nei negozi pagando in tre rate senza interessi e senza costi aggiuntivi. Prima dell’addebito, si riceve un promemoria per ricordare che il pagamento è in scadenza. Anche con Clearpay è possibile acquistare ciò che si desidera e saldare in tre rate, sempre senza interessi. Stesso discorso per il servizio di Scalapay che non ha costi aggiuntivi per il cliente se le rate sono corrisposte entro la data di scadenza. Al momento dell’acquisto viene saldata la prima rata, le successive sono a cadenza mensile.

SATISPAY Satispay è l’app di mobile payment alternativa alle carte di credito e di debito, tramite la quale è possibile pagare nei negozi fisici e online ma anche «scambiarsi» denaro tra amici. Offre, inoltre, altri servizi come buoni pasto aziendali, ricariche telefoniche, pagamento di utenze domestiche, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. Oggi utilizzano Satispay oltre 4 milioni di utenti, tra privati ed esercenti, tra cui piccoli negozi e grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà, Decathlon, Autogrill e Trenitalia. L’accordo con Viva.com consente poi alla clientela italiana di accettare oltre 40 metodi di pagamento in 17 lingue e nove valute.

PAYPAL E AMAZON Paypal è uno dei sistemi di pagamento online più utilizzati in Italia, per i numerosi vantaggi che fornisce, in primis semplicità e la comodità, che permette agli utenti di collegare al proprio account Paypal diversi strumenti, tra cui carte di credito/debito e conti bancari, e di pagare in tre rate senza interessi e senza costi di gestione. Paypal si riserva tuttavia il diritto di valutare l’affidabilità del richiedente (ovvero il suo merito creditizio). Il pagamento in 3, 5 o 12 rate di Amazon, invece, si applica solo ai prodotti dove l’opzione «rate mensili» è disponibile come metodo di acquisto nella pagina di dettaglio del prodotto. Il gruppo fondato da Jeff Bezos propone poi CreditLine, una linea di credito concessa da Cofidis per un importo compreso tra 100 a 3mila euro, da pagare in comode rate fino a 24 mesi. In questo caso si paga però un interesse.

PAGOLIGHT La soluzione «buy now pay later» di Compass, gruppo Mediobanca, è invece PagoLight. Anche in questo caso il servizio è pensato per pagare un po’ alla volta gli acquisti effettuati sia in negozio sia online.

Per il cliente finale non ci sono costi aggiuntivi. Per gli acquisti online fino a 5mila euro di spesa e in massimo 24 rate c’è poi PagoLight Pro, che può prevedere un costo a carico del cliente o del negoziante.

Per entrambi i prodotti il processo di gestione è 100% digitale e l’esito della richiesta di rateizzazione del finanziamento è in tempo reale e senza documento di reddito.