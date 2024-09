Risparmi fino a 3400 euro all’anno: ecco dove fare la spesa più conveniente

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare la spesa, si sa, costa. Il carrello del supermercato è sempre più caro tanto da far spendere 252 euro in più a famiglia rispetto allo scorso anno. Il dato dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori fa preoccupare i cittadini, ma risparmiare è possibile, in che modo? Scegliendo il supermercato migliore in base alle proprie esigenze. Questa strategia può far risparmiare fino a 3.400 euro per famiglia, lo conferma Altroconsumo che ha esaminato i punti vendita e stabilito quelli più convenienti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per fare la spesa aiutando anche il portafoglio.

L’indagine e il quadro

L'indagine di Altroconsumo ha preso in esame 1.140 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount in 65 città italiane. L'analisi ha rivelato la possibilità di risparmiare significativamente sulla spesa annuale selezionando con attenzione il punto vendita presso cui acquistare. Secondo i dati Istat 2023, una coppia con due figli che spende mediamente 9.128 euro all'anno può arrivare a evitare di sborsare fino a 3.400 euro scegliendo il luogo in cui fare la spesa. Allo stesso modo, un single che spende mediamente 5.548 euro all'anno può ottenere un risparmio di 2.100 euro.

Risparmi che risultano particolarmente importanti in un contesto di crescente inflazione, con un incremento marcato dei prezzi dei beni di consumo. Decisamente più marcata la crescita dei prezzi relativi al carrello della spesa, che aumenta del 5,4%. L'accelerazione su base tendenziale dell'inflazione spiega l'Istat è dovuta all'aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti da 3,7% a 4,3% e dei Beni alimentari non lavorati da 7,0% a 7,5%.

I discount

I discount sono la soluzione migliore se l’obiettivo è quello di risparmiare il più possibile sulla spesa e rappresentano la scelta più vantaggiosa. In particolare, Lidl ha conquistato il primo posto nella classifica della "Spesa con i prodotti più economici", dimostrando di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per chi cerca di ottimizzare le proprie spese. Nel 2023, il primo posto era stato assegnato a In's, che anche nel 2024 mantiene una posizione di rilievo, posizionandosi comunque tra i migliori, nonostante i suoi prezzi siano aumentati del 4% rispetto alla vetta della classifica.

Eurospin si è distinto positivamente, arrivando molto vicino a Lidl, con una differenza minima nei prezzi dei prodotti più economici. Questo dimostra come la scelta del punto vendita possa avere un impatto significativo sul bilancio familiare permettendo di risparmiare considerevolmente se si opta per discount selezionati. La competizione tra le catene di questi punti vendita si traduce in vantaggi concreti per i consumatori, soprattutto in un periodo di aumento generale dei prezzi.

La spesa “mista”

Per la spesa “mista”, ovvero che include tutti i tipi di prodotto, Famila Superstore risulta essere la catena più economica. Al secondo posto si collocano Conad e Pam, con una differenza di quattro punti. Bennet e Carrefour Market si posizionano invece all’ultimo e al penultimo posto, con un incremento dei costi rispettivamente del 10% e 11%. Considerando i discount, In's si conferma al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguito da Eurospin. Penny Market risulta essere il più oneroso, con una spesa mista che è risultata il 13% più alta rispetto a quella di In's.

Analizzando i prodotti a marchio commerciale, Carrefour è la catena con i prezzi più bassi, superando notevolmente la posizione di sesta che occupava nel 2023. Al secondo posto troviamo Interspar, seguito da Famila Superstore, Spazio Conad e Conad. Nel caso dei prodotti di marca, Bennet è la catena più conveniente, seguita da Esselunga, Esselunga Superstore e Famila.