Sport e fringe benefit: le novità della CU 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

La Certificazione Unica 2025 porta importanti cambiamenti, tra cui il bonus tredicesima, la regolamentazione del lavoro sportivo e una nuova disciplina per i fringe benefit destinati ai dipendenti. Parallelamente, debutta il modello di dichiarazione Iva aggiornato, che introduce il quadro VO dedicato alle organizzazioni di volontariato. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

La nuova CU

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva della CU 2025, comprensiva delle specifiche tecniche, e il pacchetto relativo all’Iva, che include sia il modello ordinario sia la versione semplificata “Iva base”. Questi aggiornamenti mirano a ottimizzare la trasparenza e l’efficienza nei processi fiscali. La Certificazione Unica 2025 include il “bonus tredicesima”, un’indennità fino a 100 euro per lavoratori dipendenti con specifiche condizioni economiche e familiari. Aggiornamenti riguardano anche il lavoro sportivo, i fringe benefit e il trattamento integrativo per i settori turistico, ricettivo e termale. È previsto, inoltre, un campo per l’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Queste novità rendono la CU 2025 più completa e in linea con le recenti normative.

Gli aggiornamenti

I modelli Iva 2025, inclusa la versione semplificata “Iva base,” sono stati approvati in via definitiva con alcune novità. Tra queste, il quadro “VO” è stato aggiornato per considerare le opzioni riservate alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che optano per il regime speciale, oltre alle imprese giovanili in agricoltura che adottano il regime agevolato. Il modello IVA base 2025 si rivolge ai contribuenti che, durante il 2024, hanno determinato l’imposta seguendo le regole generali, semplificando gli adempimenti fiscali per categorie specifiche.

I sostituti d'imposta

I sostituti d’imposta, di norma i datori di lavoro, sono tenuti a rilasciare la Certificazione Unica per attestare i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i compensi da lavoro autonomo, le provvigioni e altri redditi. La CU viene consegnata al percettore delle somme e certifica il reddito da lavoro percepito nel corso dell’anno.

Se il lavoratore ha avuto più datori di lavoro, riceverà una CU da ciascuno di essi. Questi documenti vengono poi utilizzati per la compilazione del Modello 730, che riassume la situazione fiscale complessiva del contribuente.