Spotify aumenta le tariffe, un confronto con le app di musica

La tecnologia ha permesso al mondo di evolversi e diversi settori, tra cui quello della musica, hanno subito dei cambiamenti importanti. Oggi le canzoni vengono ascoltate attraverso le varie piattaforme online, tra queste c’è Spotify che ha deciso di aumentare il costo dei propri abbonamenti di circa uno o due euro. Ecco tutte le app maggiormente convenienti che consentono di godersi un brano direttamente dal proprio smartphone.

Spotify

L’azienda Spotify ha scelto di aumentare il costo del piano “Individual”, il più diffuso che prevede la possibilità di ascolto a un solo utente, da 9,99 a 10,99 euro al mese. Anche l'offerta “Duo” ha subito un incremento dal punto di vista del prezzo passando da 12,99 a 14,99 euro ogni 30 giorni. L’opzione appena citata prevede che vi siano due account diversi a utilizzare l’app. Stesso rialzo per la soluzione "Family" da sei account dove la tariffa crescerà da 15,99 a 17,99 euro. Brutte notizie anche per il portafoglio degli studenti, il piano a loro rivolto passerà da 4,99 a 5,99 euro. La direzione di Spotify ha giustificato l’incremento affermando: “Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma”. Oggi l’app ha circa 200 milioni di abbonati Premium, risultando il servizio di audio streaming più popolare al mondo.

Apple Music

Un’alternativa a Spotify è Apple Music. Si tratta di un’integrazione con il software iOS la quale offre una vasta selezione di brani e playlist, oltre a esclusive di artisti di spicco. L'abbonamento individuale costa 10,99 euro al mese, ma Apple offre anche piani familiari che consentono di condividere l'offerta con fino a sei persone al costo di 14,99 euro al mese.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited è un servizio di streaming musicale disponibile per gli abbonati Prime. L’app offre una vasta libreria e include anche l'assistente vocale Alexa per una maggiore facilità d'uso. L'abbonamento individuale è gratuito per gli utenti Prime, ma per coloro che non sono abbonati Prime, il costo mensile è di 9,99 euro. La piattaforma consente di avere l’accesso illimitato a 100 milioni di brani.

YouTube Music Premium

La piattaforma YouTube Music Premium, di proprietà di Google, permette di ascoltare musica in streaming e di scaricarla per l'ascolto offline senza pubblicità. Il costo dell'abbonamento mensile è simile a quello di altre piattaforme, con circa 9,99 euro al mese e 99,99 euro all’anno per gli utenti individuali mentre il pacchetto family richiede una spesa di 14,99 euro ogni trenta giorni e possono utilizzare l’app fino a sei persone per ogni nucleo familiare.

Tidal

Tidal si distingue per la sua qualità audio ad alta definizione e per il suo focus sulle esclusive di artisti di fama. L'abbonamento Standard costa 9,99 euro al mese, ma per gli appassionati di alta fedeltà, c'è un piano HiFi che offre musica senza perdita di qualità al costo di 19,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un'offerta per gli studenti a 4,99 euro e family per cinque account il quale richiede un pagamento di 14,99 euro al mese.

Deezer

Deezer offre una vasta libreria di brani e una varietà di playlist e radio. Il piano Premium costa 9,99 euro al mese, ma per gli amanti delle tracce offline c'è un'opzione Family che permette a sei membri della famiglia di condividere l'account al costo di circa 14,99 euro al mese.