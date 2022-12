Stangata sui voli, l’Antitrust apre un’istruttoria sugli aumenti

L’ Antitrust , imbeccata dal Codacons, ha aperto un’ istruttoria nei confronti delle compagnie aeree Ita , EasyJet, Ryanair e Wizz Air per stabilire se ci sono state violazioni dell’ articolo 101 Tfue che impedisce accordi tesi a limitare la libera concorrenza del mercato. Il sospetto, che l’autorità non ha ancora confermato, riguarda principalmente i vettori che offrono voli da e per la Sicilia .

Quello dell’esplosione dei prezzi dei voli in prossimità delle feste natalizie non è un fenomeno nuovo, tant’è che il governatore della Sicilia Roberto Schifani a veva già lanciato l’allarme , memore anche di quanto accaduto negli anni passati.

L’istruttoria dell’Antitrust

La tratta Milano – Catania è coperta 7 volte al giorno da Ita, sei volte al giorno da Ryanair, cinque da EasyJet e tre volte al giorno da Wizz Air. Quelle Milano / Catania e Milano / Palermo sono le uniche tratte percorribili con tutte le quattro compagnie citate. L’offerta di viaggi è determinante per l’indagine in corso perché, considerandone l’abbondanza, un’impennata repentina dei prezzi dei biglietti appare ancora meno plausibile .

Spostarsi da Catania o Palermo fino a Milano costa, mediamente, 28 euro . Durante le festività il prezzo dei medesimi viaggi ha raggiunto in media i 201 euro , ossia il 7 volte tanto, con un aumento superiore al 600% . Prezzi che, secondo le autorità preposte, crescono a dismisura ma in modo sostanzialmente allineato tra le diverse compagnie aeree.

Le indagini non hanno ancora condotto a un verdetto e, per onestà, va anche sottolineato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, l’Antitrust) monitora da diversi lustri il mercato dei voli.

A questi aumenti si aggiungono quelli che, ormai per tradizione, riguardano i carrelli della spesa e che non risparmiano neppure chi vuole pranzare o cenare fuori casa, così come non risparmiano gli amanti degli sport alpini obbligati, in prossimità delle festività natalizie, a sopportare costi ingenti.