Il successo di PagoPa, come funziona e quale sarà il suo futuro

Sistema di pagamento voluto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), PagoPa è quel mezzo mediante il quale è possibile effettuare dei pagamenti elettronici nei confronti della Pubblica amministrazione. Ad oggi, stando a un'analisi effettuata da Il Messaggero, è una delle applicazioni messe a disposizione dallo Stato maggiormente scaricate dai cittadini.

I numeri

Si contano 34 milioni di download per la app Io di PagoPA. Nata per integrare tutti i servizi pubblici, così da semplificare la vita dei cittadini e rendere più agevoli i rapporti con l'amministrazione pubblica, l'app Io ha a disposizione più di 200mila servizi online, messi a disposizione da 13mila enti.

I numeri, ad oggi, sono molto buoni. La risposta è stata positiva, tanto che l'app è stata inserita nel rapporto World Bank fra le applicazioni più innovative. Sono tanti, ormai, gli italiani che conoscono questo sistema e lo utilizzano regolarmente.

La scelta di pagoPa per tante operazioni

Col sistema di pagoPa è possibile effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica amministrazione. Si va dal pagamento delle imposte e dei tributi, fino al bollo auto e ai servizi pubblici, come prestazioni sanitarie o scolastiche. Le operazioni che il sistema è in grado di gestire sono molteplici. Ad oggi si contano 148,3 milioni di transazioni dall'inizio di questo anno, ovvero il 25% in più rispetto al medesimo periodo del 2022. Il valore economico ammonta a ben 29,7 miliardi di euro.

331 milioni di transazioni e 61 miliardi di controvalore sono i dati ottenuti a fine 2022, e i numeri analizzati adesso fanno ben sperare in un risultato anche maggiore per la chiusura del 2023.

Chi usa pagoPa

Sono specialmente gli under-40 a lavorare con l'appilicazione, a discapito di chi afferma che in Pubblica amministrazione non ci sono giovani. L'età media degli utilizzatori è di 36 anni, spiega Il Messaggero.

Dallo scorso 17 gennaio 2023, Alessandro Moricca è il nuovo amministratore unico della società. Il prossimo passo di pagoPa, come annunciato dallo stesso Moricca, è quello di lavorare al Digital Wallet pubblico. "Ad ogni cittadino sarà offerta, tramite l'app, la possibilità di conservare all'interno di un Portafoglio digitale le versioni elettroniche, autentiche e verificabili dei propri documenti e certificati, così da poterle condividere in maniera semplice, veloce e sicura per avere accesso a servizi pubblici e privati ", ha spiegato all'AdnKronos l'amministratore unico. In tal senso, entro la fine del 2023 dovrebbero essere inseriti nella app Io la tessera sanitaria digitale, la tessera elettorale digitale ("voting pass") e la patente digitale.

Lo sviluppo di un wallet nazionale

Anticipando l'Unione europea, l'Italia ha deciso di mettersi al lavoro per la realizzazione di un wallet nazionale che sarà possibile grazie all'app Io. Sarà uno strumento compatibile con il formato europeo, e conterrà tutti i documenti de cittadino in formato digitale. Tali documenti saranno autentici e verificabili.