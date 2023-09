Arriva il superbonus 90%: ecco cosa prevede e chi ne ha diritto

È in arrivo un contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro. Si tratta dell’erogazione di un assegno sugli sugli interventi edilizi che possono essere detratti al 90%. Le spese in questione devono essere state sostenute dall’1 gennaio al 31 ottobre 2023 e devono riguardare immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Ecco tutte le informazioni sul contributo in questione.

Come richiederlo

Sarà possibile inviare la domanda per richiedere la misura dal 2 al 31 ottobre. La richiesta potrà essere inoltrata attraverso una procedura online. L’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate è a disposizione per svolgere la procedura da parte del richiedente o tramite un intermediario abilitati a consultare il Cassetto fiscale.

I beneficiari

Questa agevolazione sarà concessa alle persone fisiche che nel corso del 2022 hanno avuto un reddito calcolato secondo le regole introdotte dal Decreto aiuti-quater, e questo reddito non deve superare i 15mila euro. Questo beneficio sarà destinato a coloro che possiedono legalmente (o hanno un diritto di godimento) sull'immobile su cui sono stati effettuati lavori edilizi che danno diritto a una detrazione fiscale del 90%. Inoltre, l'immobile in questione deve essere la residenza principale del richiedente. La possibilità di ottenere questo beneficio si estende anche agli eredi che mantengono il controllo diretto dell'immobile, in relazione ai lavori sostenuti dal defunto.

Il modulo

Il modulo di richiesta, pubblicato sabato 23 settembre, specifica che il richiedente deve confermare di soddisfare i requisiti per ottenere il contributo. Le informazioni richieste riguardano codice fiscale (o quello del defunto nel caso di eredi) e l'IBAN del proprio conto bancario. Dopo aver presentato la domanda, si riceverà l'accettazione della domanda, seguita dalla comunicazione dell'esito della richiesta.

Il contributo

Il contributo verrà calcolato in base alla spesa sostenuta dal richiedente, fino a un massimo di 96mila euro. Il valore della cifra richiesta sarà quindi il 10% della spesa agevolabile, fino a un massimo di 9.600 euro. La quantità del bonus concesso dipenderà dal numero totale di domande presentate, e le risorse finanziarie disponibili, pari a 20 milioni di euro (come stabilito nell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 176/2022), saranno distribuite in base al rapporto percentuale tra l'ammontare totale delle risorse disponibili e l'ammontare totale dei contributi richiesti. La percentuale di distribuzione sarà comunicata successivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023.