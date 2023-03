Superbonus, banche e assicurazioni tornano ad acquistare i crediti: sul piatto 19 miliardi

Si va verso il definito sblocco dei crediti relativi al Superbonus rimasti "incagliati" con l'esecutivo del governo Meloni che ha dato ottime notizie. " Ritengo ragionevole che nei prossimi giorni arrivino notizie positive per gli esodati creati dai governi precedenti", ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Senato. A stretto giro, quindi, le banche torneranno a comprarli visto che rimangono ben 19 miliardi di euro a disposizione, assicurazioni comprese.

Lo sblocco dei cantieri

I segnali ci sono: secondo il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, quella importante fetta di crediti apparterebbe per la maggior parte alle assicurazioni (più di 10 miliardi), 7,2 miliardi invece è la fetta che hanno a disposizione le banche. Nei giorni scorsi i tecnici del ministero dell'Economia hanno contattato gli Istituti con la garanzia che sarebbero tornati ad acquistare i crediti d'imposta e che, di conseguenza, sono stati rassicurati sul fatto che dalla settimana prossima sarà pronto un decreto che salvaguarderà i loro bilanci consentendo finalmente di sbloccare i cantieri fermi da settimane se non da mesi.

Lo scorso 16 febbraio il governo aveva già messo nero su bianco la possibilità di continuare con fatture e cessioni del credito " per tutti gli interventi per i quali risultavano già presentate le richieste. I cosiddetti esodati - ha aggiunto Giorgetti - esistevano già a quella data, non li ha certo creati questo governo, ma i decreti assunti in precedenza", si legge sul Messaggero. L'esecutivo ha voluto dare certezze lavorando " anche dietro le quinte, consapevoli che, per chi dentro a questa trappola ci è già caduto e si ritrova con crediti incagliati non per il nostro decreto, una soluzione vada trovata", ha sottolineato il ministro.

Crediti e sconti validi per le variazioni ai lavori stabiliti dopo il 16 febbraio

Sull'argomento ha dato rassicurazioni anche il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, componente della Commissione Finanze a Montecitorio e relatore del decreto Superbonus il quale ha dichiarato che i professionisti possono stare tranquilli " per il ruolo che avranno nello sviluppo e nel miglioramento dei bonus edilizi, e per quanto riguarda l'applicazione e le modifiche del decreto legge numero 11 sul Superbonus ci saranno sicuramente degli interventi per garantire la continuità ai cantieri legati al Sisma bonus e per gli interventi connessi all'edilizia libera, evitando improvvise interruzioni di rapporto". Ciò significa che la cessione dei crediti e gli sconti in fattura saranno validi anche per i lavori sull'eliminazione delle barriere architettoniche e per le variazioni ai lavori stabiliti dopo la data del 16 febbraio 2023 quando è stato approvato il Dl.