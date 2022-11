Superbonus, tempo esaurito: cosa succede ai lavori del 2023 non ancora approvati

Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 novembre ed è quindi attualmente effettivo, ciò significa che la Cilas deve essere presentata entro il 25 novembre per potere ottenere il Superbonus 110% relativamente alle spese del 2023.

Le assemblee condominiali per deliberare i lavori devono essere convocate con almeno cinque giorni di anticipo e quindi, almeno sulla carta, quei condomini che non hanno ancora approvato gli interventi edili sono fuori tempo massimo.

La Cilas e le norme

Si chiama Cila Superbonus (detta Cilas) ed è un una procedura amministrativa che deve essere compiuta da un architetto, un geometra, un ingegnere o in ogni caso un tecnico abilitato ed è stata introdotta con il decreto Semplificazioni proprio per rendere più immediato il disbrigo delle pratiche necessarie ai lavori che rientrano sotto l’egida del Superbonus.

In base all’articolo 9 del decreto Aiuti quater la Cilas deve essere presentata entro il 25 novembre insieme alla prova che l’assemblea condominiale abbia deliberato i lavori prima di tale data ed è un paletto imprescindibile, inserito nel testo per evitare che la regola venga aggirata. Occorre quindi che il preventivo sia stato approvato e che le spese siano già state ripartite per millessimi e questo richiama automaticamente il fatto che siano già state nominate e incaricate una o più aziende per l’esecuzione dei lavori. In assenza di questi requisiti non si potrà usufruire del bonus 110% per le spese del 2023.

Chi non rispetta la scadenza

I lavori possono essere avviati soltanto dopo la regolare stesura della delibera approvata dall’assemblea. La legge prevede che l’assenza di almeno di uno dei due requisiti (Cilas e delibera) abbia ricadute soltanto sui lavori effettuati nel corso del 2023, restano quindi coperti dal Superbonus gli interventi effettuati fino a 31 dicembre 2022. A partire dal primo giorno del nuovo anno i lavori rientreranno sotto l’egida della riduzione al 90%.

La scadenza del 25 novembre è stata osteggiata da più fronti. Marco Matteoni, ex presidente di Confartigianato Edilizia Roma e Lazio) suggerisce una proroga fino al 31 dicembre per consegnare la Cilas.