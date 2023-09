Telemarketing aggressivo, come difendersi e tutte le novità

Stop al telemarketing. Sono tantissime le persone che ogni giorno ricevono comunicazioni invasive tramite telefonate da parte dei call center. Per far fronte alla questione diverse associazioni e operatori telefonici hanno siglato il codice di condotta di Agcom, l’Autorità garante comunicazioni, approvato lo scorso luglio. L’obiettivo è quello di mettere fine alle chiamate di telemarketing. Il codice diventerà ufficialmente operativo a partire da febbraio 2024. Ecco tutte le novità.

L’accordo

Coloro che hanno aderito al patto si impegnano a non firmare contratti con determinati call center che violano le regole delle comunicazioni elettroniche, come effettuare chiamate con numeri falsi, non richiamabili o anonimi. È fondamentale collaborare solo con centri di chiamate registrati nel Registro degli operatori di comunicazione. Il Roc ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

I controlli

Chi aderisce all’accordo si impegna a svolgere controlli iniziali sulla fiducia dei loro partner commerciali, a utilizzare strumenti di verifica per garantire l'uso corretto delle liste telefoniche, a stabilire misure organizzative per gli operatori, a introdurre penali contrattuali per i call center che non rispettano la legge. Inoltre le parti del contratto adotteranno misure per rendere trasparenti e riconoscibili i call center e stabiliranno delle regole specifiche in merito all’uso di subappalti da parte dei partner commerciali e sulla gestione dei subappalti all'estero.

Chi ha aderito

Tim, Wind Tre, Iliad, Fastweb, Sky e Vodafone, insieme ai principali call center, hanno aderito all’accordo. Anche l'Associazione Italiana Internet Provider (Aiip) tra i provider internet minori è pronta a fornire il proprio consenso. L'obiettivo principale è sempre garantire il massimo rispetto e la trasparenza verso gli utenti. L’iniziativa riguarda solo operatori telefonici e televisivi e si applica solo alle loro offerte.

La norma

Il codice di condotta emanato dal Garante della Privacy riguarderà tutte le offerte di telemarketing e verrà controllato da un organismo di vigilanza appositamente creato. L'approvazione formale di questo organismo è in attesa di un ulteriore via libera da parte del Garante.

Come difendersi

Ci sono alcuni accorgimenti specifici che il singolo cittadino può adottare per difendersi dal telemarketing aggressivo. Tra questi utilizzare le impostazioni del proprio telefono per bloccare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti o indesiderati. Inoltre è possibile rifiutare l'offerta e richiedere che il proprio numero venga rimosso dalla lista di contatti del call center oppure servirsi di un’app di blocco delle chiamate per filtrare le telefonate indesiderate.