Termosifoni, quando si possono accendere e a quali temperature

Con i primi freddi portati da questi primi giorni di autunno si comincia a parlare di termosifoni. Le temperature, specie nei paesi del nord Italia, stanno rapidamente scendendo, e presto i caloriferi verranno accesi. Anche in questo caso, però, ci sono delle precise regole da seguire, a partire dalla temperatura. Qual è la temperatura giusta?

Non è possibile dare una risposta precisa, perché bisogna tenere in considerazioni diversi aspetti. Ci sono, prima di tutto, dei limiti previsti dalla legge italiana. Poi molto dipende dalla zona in cui viviamo.

Partiamo prima di tutto dalle norme. In Italia è stato disposto che la temperatura massima raggiungibile negli ambienti domestici è quella di 20°C, ai quali possono essere aggiunti due gradi di tolleranza in eccesso. Questo limite viene applicato agli ambienti domestici, ma non riguarda, ad esempio, i luoghi di lavoro, le strutture ospedaliere, o i centri per bambini o per gli anziani. La temperatura ideale, che è poi quella indicata dall'Oms, è quella di 21°C. Dunque i termosifoni dovrebbero essere impostati su una temperatura compresa tra 18°C e 22°C.

Passando alle singole stanze, l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda di tenere una temperatura inferiore nella camera da letto (l'ottimale è 18°C, e mai sotto i 16°C). Una temperatura inferiore ai 16°C, infatti, potrebbe rendere difficoltoso il sonno, oltre a contribuire alla formazione di muffe. Nel bagno, invece, la temperatura può essere portata fino ai 21°C per contrastare l'umidità e garantire un ambiente confortevole.

Un consiglio da tenere a mente è quello di evitare continui passaggi da stanze riscaldate a stanze non riscaldate, perché porterà a una inevitabile dispersione di calore.

Altro punto da ricordare è che i limiti previsti dalla legge di cui parliamo riguardano le temperature dell'ambiente domestico, non quelle, ad esempio, di dispositivi come lo scaldabagno, che viene regolarmente impostato fra i 60°C e 70°C. Un discorso diverso viene fatto anche per i termosifoni a radianti e a pavimento: in questi due casi, infatti, la temperatura viene impostata tra 25°C e 35°C, e molto dipende dalle dimensioni dell'immobile.