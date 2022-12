Quando arriva la tredicesima? Tutte le date

Una boccata d'ossigeno per i lavoratori del pubblico e del privato arriverà entro la fine del mese di dicembre, l'ultimo del 2022: è la tanto agognata tredicesima. Chi si trova già in pensione, invece, l'ha ricevuta il 1°dicembre. Vediamo adesso quali sono le date da segnare sul calendario.

Ecco le date per il pubblico

Mai come quest'anno, la misura statale è fondamentale per far fronte al caro-bollette, al caro-spesa e all'inflazione: poco o nulla rimarrà, invece, per i regali da mettere sotto l'albero con i consumi natalizi mai così bassi da 15 anni. Normalmente, la mensilità aggiuntiva viene pagata nei giorni intorno al 15 dicembre ma dipende molto dall'ambito lavorativo: a volte l'accredito arriva nei giorni appena precedenti il Natale, altre volte viene anticipata al 19-20 dicembre assieme allo stipendio. Come ricorda il Corriere, si tratta di " un dodicesimo della retribuzione lorda mensile " che viene liquidata nell'ultimo mese dell'anno.

Con una nota, NoiPa (il Servizio che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ideato per far fronte all'elaborazione, la liquidazione e la consultazione degli stipendi di chi lavora nella pubblica amministrazione, fa sapere che " la tredicesima insieme allo stipendio vengono accreditati sul conto corrente tra il 13 e il 15 dicembre di ogni anno ". I docenti dell'asilo e delle elementari riceveranno il doppio stipendio il prossimo 14 dicembre.

Ecco le date per il privato

Differentemente, chi lavora nel settore privato dovrà vedere cosa prevede il contratto, diverso da settore a settore: come ricorda il quotidiano, ad esempio, chi dà il proprio servizio nel mondo metalmeccanico riceverà la tredicesima per la Vigilia di Natale (quindi il 24 dicembre); discorso simile per chi lavora nel commercio ma, in questo caso, il datore di lavoro potrà decidere anche di anticiparla. Per quanto riguarda il settore turistico, invece, la tredicesa dovrà essere erogata " in occasione della ricorrenza natalizia " (quindi proprio il 25 dicembre). Anche per i lavoratori delle telecomunicazioni, per gli studi professionali e chi presta servizio nell'area chimica e farmaceutica vale la stessa regola: la misura statale sarà accreditata sull'Iban per la Vigilia di Natale.

Il bonus: a chi spetta

Come abbiamo visto sul Giornale.it, è previsto uno sgravio del 2% per chi ha un reddito inferiore a 35mila euro l'anno valido anche per le tredicesime: lo ha reso noto l'Inps (messaggio numero 4009) facendo sapere che la misura va applicata se liquidata a una data successiva al 1° luglio.