Truffa della bici elettrica sui social, a cosa non rispondere mai

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova truffa circolata negli scorsi giorni ha fatto scattare l'allarme sui social network, e in particolar modo su Facebook, dove più di qualcuno è finito in trappola. Basta mettere sul piatto della bilancia un'offerta vantaggiosa per carpire l'attenzione di numerosi utenti, ed è proprio questo che hanno fatto gli ideatori dell'ennesimo raggiro online.

In un'inserzione divenuta virale, tanto da essere visualizzata nel giro di poco tempo da oltre mezzo milione di persone, viene proposto ai visitatori un vero e proprio affare, ovvero un numero limitato di e-bike che vengono regalate a causa di piccoli errori di fabbrica: in cambio viene chiesto un piccolissimo contributo per far crescere la pagina e darle visibilità. Il tutto, peraltro, reso credibile e documentato da una nutrita galleria di immagini di biciclette elettriche, alcune evidentemente prese dal web e altre ricreate grazie all'intelligenza artificiale.

Il messaggio originale è in spagnolo, e così viene tradotto automaticamente nella nostra lingua: "Siamo lieti di annunciarvi che stiamo regalando 250 biciclette che non possono essere vendute a causa di piccoli graffi", si legge nel post. Per poter entrare in possesso di una di esse è sufficiente mettere un "grazie" in calce all'inserzione: basta un click, quindi per poter diventare uno dei 250 fortunati.

Il problema è ciò che accade dopo aver lasciato il proprio "grazie". Si viene immediatamente ricontattati dai cybercriminali, i quali informano che per poter completare la procedura ci sono altri passaggi da fare: la pagina va infatti condivisa su almeno 10 gruppi, il che contribuisce a diffondere ulteriormente la truffa in rete. Dopo aver comunicato ai proprietari della pagina di aver svolto il proprio compito, si viene contattati nuovamente, scoprendo di essere uno dei fortunati vincitori.

Tutto pronto per la consegna, quindi? Proprio per nulla. I truffatori a questo punto inviano al malcapitato di turno un link malevolo sul quale inserire i propri dati per registrarsi e ricevere a casa la sua bicicletta elettrica fiammante, ed è a questo punto che scatta la trappola. È sufficiente avere un antivirus funzionante e aggiornato per impedire l'apertura della pagina web, in caso contrario le nostre informazioni saranno carpite dai cybercriminali, con tutti i rischi che ciò comporta.

Il consiglio migliore, oltre che quello ovvio di dotarsi di sistemi di protezione contro i cyberattacchi, tra antivirus e anti-spyware, e di tenerli sempre aggiornati, è evitare qualsiasi

genere di proposta che risulti troppo allettante: nessuno regala nulla, men che meno sul web, per cui questo dovrebbe essere sempre il primo campanello d'allarme a cui prestare attenzione per evitare inserzioni del genere.