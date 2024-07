La truffa dei viaggi in treno a 2 euro: come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Una promozione da sogno, da non credere: per soli due euro l'anno si può viaggiare in lungo e largo per l'Italia a bordo delle frecce di Trenitalia. È questo quanto fanno credere dei truffatori sui social con molti utenti che hanno abboccato al tranello con conseguenze potenzialmente molto rischiose come il furto di dati e la compromissione dei propri dati sensibili come nome utente e password.

La denuncia della Polizia

A spiegare che, ovviamente, si tratta di una truffa è stata la Polizia di Stato che sul proprio canale X ha messo in guardia tutti i cittadini. " Fate attenzione. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di #Trenitalia per l'acquisto, al costo di 2 euro, di “Cartafreccia Platino Infinito” che consente viaggi gratis per un anno. La promozione in realtà è una truffa", è il messaggio che si legge corredato da uno screen con la scritta "Fake", ossia "falso", sul messaggio scoperto in Rete secondo il quale i "r esidenti in Italia possono acquistare una carta al costo di soli due euro, che conferisce il diritto di viaggiare sui treni per un anno ".

La scusa della beneficenza

Non contenti, per provare a toccare le corde più sensibili, i truffatori hanno proseguito nel loro scopo scrivendo che " tutti i fondi saranno destinati a scopi benefici e progetti speciali. Non perdere questa opportunità e rispondi a tre domande e ottieni subito la tua Carta Platino infinito ". L'inganno è evidente: il link (da non aprire mai) non è quello di Trenitalia così come gli account e le pagine create ad arte che non corrispondono per nulla a quella ufficiale.

La pagina della truffa

Su Facebook, ad esempio, pochi giorni fa è stata creata una falsa pagina recante nome e logo di Trenitalia (eccola qui) dove, addirittura, l'offerta sarebbe ancora più conveniente: " Nell'ambito di una campagna benefica, Trenitalia offre carte Platino a soli 1,95 euro! Con questa carta potrete viaggiare gratuitamente sui treni in tutta Italia per un anno intero. Tutti i ricavi dalla vendita delle carte saranno devoluti in beneficenza. Per ottenere la carta segui questo link" . Addirittura, in data 17 luglio, questa finta pagina di Trenitalia ha pubblicato anche i volti di alcune persone sorridenti e con la carta per rendere credibile il tutto. Non cliccate mai, il link truffaldino inizia così: https://ybjg.info/executive-frecciarossa e non è di Trenitalia.

Come difendersi

Innanzitutto, come già detto i consumatori non devono credere alla finta promozione e non devono farsi ingannare cliccando sui link proposti.

L'unica cosa da fare è cancellare i messaggi e, per chi volesse, segnalare la o le pagine truffaldine alle autorità competenti che poi provvederanno a eliminarle. Inoltre, bisogna far fede soltanto a quanto scritto dal vero sito web di Trenitalia per scoprire le vere offerte e promozioni.