Truffa dell’auto in panne: ecco come funziona

La truffa dell’auto in panne è sempre più frequente. Le testimonianze di questo inganno stanno aumentando esponenzialmente e il modus operandi è sempre lo stesso: un’auto manomessa e il tempismo perfetto di un meccanico pronto ad aiutare i malcapitati. Ecco di cosa si tratta e come evitare di cadere nella trappola.

Come funziona

Il raggiro in questione è un trucchetto diffuso in diverse città. Immaginatevi di trovarvi con amici o con la vostra dolce metà dopo una serata al cinema e scoprire che l'auto non si avvia. Un uomo, che sembra un meccanico esperto, si avvicina e offre il suo aiuto. Dopo aver aperto il cofano e fatto finta di controllare la situazione, però, manomette l'auto, ad esempio scollegando i morsetti della batteria. A questo punto, il truffatore chiede un pagamento per la “riparazione”, spesso esorbitante. Le vittime, in difficoltà e senza altre opzioni immediate, si possono sentire costrette a pagare.

Come difendersi

Per difendersi da questa truffa è importante, innanzitutto, essere cauti in situazioni di emergenza. È poi preferibile chiamare un servizio di assistenza stradale ufficiale anziché accettare aiuti da sconosciuti. Se qualcuno offre un aiuto è meglio ringraziare e spiegare che si preferisce attendere i soccorsi e specificare che sono già stati contattati. Nel frattempo è bene restare vicino al veicolo e osservare attentamente qualsiasi intervento per assicurarsi che non ci siano manipolazioni.

Inoltre è sempre meglio familiarizzare con leper la propria auto e conservare i contatti di servizi di assistenza affidabili. Infine, avere una conoscenza di base sul funzionamento della propria vettura può aiutare a riconoscere comportamenti sospetti.