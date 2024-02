Un like può essere fatale. Ecco come evitare le truffe finanziarie online

Un "like" o un "segui" innescano immediatamente una serie di tentativi di inganno orchestrati dal "fuffaguru", il falso profeta del guadagno facile. Questo individuo affina costantemente le proprie tattiche e si lancia all'assalto soprattutto sui social media, con una predilezione per i giovani, spesso inesperti in ambito finanziario e, di conseguenza, facilmente manipolabili attraverso il denaro. Inoltre il 26% delle vittime delle frodi legate agli investimenti ha meno di trent'anni, mentre il 77% di tutte le truffe avviene sulle piattaforme tecnologiche. Il problema dell'alfabetizzazione finanziaria costituisce il filo conduttore che collega tutte queste truffe nel corso del tempo. Lo afferma Barclays Bank, banca internazionale britannica. Ecco come proteggersi da questi spiacevoli eventi.

Attenzione ai like sui social

Le vittime più frequenti sono giovani in quanto hanno poca esperienza nel mondo della finanza e sono facilmente manipolabili grazie al denaro. Le truffe sono estremamente aggressive e mettono in atto investimenti che potrebbero essere particolarmente redditizie promettendo rendimenti elevati e privi di rischi. I “fuffaguru” instaurano nelle persone la speranza di guadagnare ingenti somme citando casi di chi ci è riuscito. È imperativo tenere a mente che il sogno di guadagni cospicui senza competenze adeguate rappresenta un rischio per chiunque. La riuscita di tali truffe trova origine nell'ignoranza, intesa come lacuna di conoscenza sia nel campo finanziario che tecnologico. Questa mancanza di consapevolezza spinge verso una sopravvalutazione del proprio potenziale, facendo così cadere nelle insidie di coloro che cercano di convincerci dell'esistenza di opportunità straordinarie, accessibili a chiunque anche senza una preparazione economica adeguata. Bisogna prestare molta attenzione ai like che vengono messi perché si potrebbe essere ricontattati dai truffatori.

La minaccia dell’AI

Oggi emerge una nuova truffa che sfrutta l'ultima novità: l'intelligenza artificiale che si presenta come una sorta di "sirena" per gli investitori, specialmente per coloro che si avventurano nel mercato finanziario senza consapevolezza, metodo e la capacità di definire il proprio livello di rischio prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. Il meccanismo utilizzato induce alla credenza che algoritmi di intelligenza artificiale, se usati con gli strumenti informatici appropriati, possano far intascare rendimenti straordinari. L’AI alimenta la percezione di poter finalmente accedere a un mondo apparentemente surreale ma particolarmente remunerativo grazie all'aiuto di un presunto benefattore che ha contattato le persone telefonicamente promettendo l’utilizzo di questi sistemi.

Attenzione ai Bitcoin

Prima dell’arrivo dell’intelligenza artificiale i truffatori erano presenti sul Forex, il mercato dove avvengono tutte le negoziazioni che hanno per oggetto le differenti valute. Sono passati più ad Amazon e alle criptovalute. Venivano infatti diffuse storie su chi guadagnava tramite i Bitcoin e così si invitavano le vittime a cadere nella trappola attraverso le strategie di trading di criptovalute che avrebbero portato a guadagni importanti. L'idea di trarre profitto da Bitcoin si basa sulla paura di molti di perdere un'opportunità unica nella vita, nota come FOMO (Fear Of Missing Out). Questa ansia di arricchirsi rapidamente spinge persone senza competenze finanziarie a rischiare scelte avventate nel mondo degli investimenti. È sbagliato farsi guidare dalla voglia di arricchirsi velocemente, e le promesse di guadagni fissi nel contesto finanziario possono nascondere insidie, esponendo le persone a truffe e raggiri.

Come evitare le truffe

Oltre all’attenzione ai like che vengono messi è importante verificare la reputazione del sito in questione cercando recensioni e feedback su servizi o prodotti finanziari online. Inoltre è bene proteggere le informazioni personali, non bisogna mai condividere dati sensibili su siti non sicuri o con sconosciuti. Il sito dev’essere poi autentico con una connessione sicura (https://) e informazioni di contatto valide. È poi bene informarsi bene sulle pratiche finanziarie e gli strumenti di investimento prima di impegnare fondi ed essere scettici in merito alle promesse di guadagni eccessivi, potrebbe essere un segnale di truffa. Infine è bene verificare l'identità degli operatori con certificati che attestino l’autenticità.