Attenzione alle truffe online a Natale, ecco quali sono le più diffuse e come evitarle

A Natale siamo tutti più buoni, ma le truffe non si fermano, specialmente quelle online. Le trappole dei cyrbercriminali si nascondono tra cartoline elettroniche, offerte di sconti e promozioni, messaggi inviati da amici e siti internet che, come segnala la Consob, sono stati bloccati per abusivismo finanziario. Attenzione alle trappole del web nel periodo natalizio, ecco quali sono e come evitarle.

E-mail di consegna false

Il fenomeno del phishing riguarda un attacco informatico in cui viene inoltrata una e-mail malevola scritta appositamente con lo scopo di spingere la vittima a cadere in una trappola. Durante il periodo natalizio sono aumentati notevolmente i flussi di messaggi, tra questi ci sono anche quelli contraffatti che segnalano il mancato recapito di un regalo. La vittima viene invitata a cliccare su un link per scegliere l’orario della consegna. Dopo questa azione verrà reindirizzata all'interno di un sito web dannoso che infetta i dispositivi tramite malware, tra cui virus.

ECard natalizie e sconti online

Quante volte vi è capitato di ricevere gli auguri di Natale tramite una eCard? Attenzione perché dietro potrebbe esserci una truffa. Infatti tramite malware specifici i malintenzionati installano spyware o virus Trojan, inducendo le persone a visualizzare la card online. Preoccupano molto anche sconti e offerte online dove vengono create false pagine Url che hanno l’obiettivo di carpire informazioni personali degli utenti.

Le frodi finanziarie

I numeri della Consob confermano la numerosità di truffe online. Infatti da luglio 2019 sono mille i siti internet bloccati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori. La motivazione è riconducibile al diffuso fenomeno dell’abusivismo finanziario. L’ultima stretta della Consob ha riguardato l’oscuramento di cinque nuovi siti web che offrono servizi finanziari completamente abusivi.

Come evitare le truffe

Ci sono alcuni consigli specifici per evitare queste tipologie di truffe. Innanzitutto è bene non cliccare su link sconosciuti inserendo dati personali o della propria carta di credito. Inoltre è meglio non collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche, queste possono essere facilmente aggirabili e dare la possibilità ai cybercriminali di rubare informazioni preziose. Per quanto riguarda le eCard, bisogna evitare di cliccarci sopra, così facendo si ridurrà il rischio di cadere nelle trappole. In merito agli acquisti, invece, è meglio cercare di effettuarli su siti affidabili. Per riconoscerli è bene applicare alcuni accorgimenti come il fatto di visionare le recensioni degli utenti e cercare, di solito in fondo alla pagina, le informazioni sull'azienda: nome e sede legale, partita IVA, contatti telefonici o e-mail. Se questi dati non sono presenti allora è meglio cambiare sito.