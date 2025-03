Truffe online: in 3 anni sottratto oltre mezzo miliardo. Ecco come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Le truffe digitali sono un fenomeno in continua crescita, alimentato dalla diffusione sempre maggiore di internet e dalle nuove modalità di pagamento online. Le statistiche sono allarmanti: negli ultimi tre anni, i ladri digitali hanno sottratto oltre mezzo miliardo di euro agli italiani. Il periodo che va dal 2022 al 2024 ha visto un incremento significativo delle somme rubate, con un totale che ha raggiunto i 559,4 milioni di euro. Lo conferma il rapporto della Federazione autonoma bancari italiani.

I dati

Nel 2024, ad esempio, i furti legati alle truffe online hanno raggiunto 181 milioni di euro, con un aumento del 31,9% rispetto all’anno precedente. A partire dal 2022, le truffe online hanno visto una crescita costante, passando da 114,4 milioni di euro a 181 milioni di euro nel 2024. Le frodi informatiche, pur rappresentando una quota inferiore, sono anch’esse aumentate, registrando un incremento del 25% in tre anni. Questo trend preoccupante dimostra come le tecniche utilizzate dai criminali informatici siano sempre più avanzate, con conseguenze devastanti per chi diventa vittima di questi attacchi.

Le truffe digitali

Il fenomeno delle truffe digitali si è ulteriormente intensificato con l’aumento dell’uso degli strumenti di pagamento elettronici, come bonifici bancari e carte di debito. Con l’esplosione dei pagamenti online, aumentano anche le opportunità per i truffatori di sfruttare le vulnerabilità nei sistemi di sicurezza, ingannando gli utenti con operazioni apparentemente legittime ma in realtà fraudolente.

Come riconoscere i segnali

Per difendersi da queste truffe, è fondamentale innanzitutto saper riconoscere i segnali di allarme. Le truffe più comuni spesso si nascondono dietro email o messaggi che sembrano provenire da enti legittimi, come banche o negozi online, ma che in realtà mirano a raccogliere informazioni personali o a indurre l’utente a effettuare pagamenti. Inoltre, molte delle frodi digitali sfruttano l’urgenza, chiedendo alle vittime di agire rapidamente, un elemento che può facilmente abbattere la vigilanza di chi riceve la comunicazione.

L'importanza dei software antivirus

Per proteggere i propri dati, è importante utilizzare password complesse e diverse per ogni account, attivare l’autenticazione a due fattori dove possibile e, soprattutto, evitare di condividere informazioni sensibili tramite email o telefonate, specialmente se provenienti da fonti non verificate.

Un’altra protezione cruciale è quella di mantenere sempre aggiornati i sistemi operativi e le applicazioni, poiché le vulnerabilità nei software sono una delle principali porte di ingresso per i criminali informatici. Inoltre, l’installazione di software antivirus affidabili può contribuire a bloccare molte delle minacce più comuni.