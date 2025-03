"Il tuo account è sospeso": attenti alla truffa su Netflix

Ascolta ora 00:00 00:00

Non aprite quella mail: negli ultimi giorni sono molte le segnalazioni di utenti truffati da malintenzionati che sfruttano il nome dell'azienda Netflix per ingannare i propri abbonati e provare a svuotare i loro conti correnti con un solo click.

Come funziona la truffa

" Il tuo account è in sospeso. Aggiorna i tuoi dati di pagamento. Stiamo riscontrando alcuni problemi con le tue attuali informazioni di fatturazione. Ci riproveremo, ma nel frattempo potresti voler aggiornare i tuoi dati di pagamento ": è questo il contenuto della mail fraudolenta che ha davvero un aspetto realistico che può trarre in inganno occhi non attenti. Nulla di più falso: si può controllare il proprio account perfettamente funzionante ma soprattutto non bisogna mai cliccare sul link inserito nella finta mail perché si corre il rischio di farsi rubare i propri dati personali e quelli relativi a carte di credito e conto corrente, dati che vengono richiesti se si va avanti con la procedura.

Cosa può succedere

Chi rimane vittima di questo raggiro può correre diversi rischi: oltre al furto dell'account Netflix che può essere utilizzato dagli hacker, come detto c'è l'accesso ai dati sulle carte di credito. Per scoprire che si tratta di una truffa si può innanzitutto cliccare sul mittente (soltanto lì) della mail scoprendo che non ha il dominio di Netflix. Ma poi, questa mail di pishing sono poco credibili anche per gli errori grammaticali che contengono, per l'ingiustificata richiesta urgente con i dati sensibili e per il messaggio che è molto generico. La piattaforma di streaming non chiederà mai ai propri abbonati i dati sensibili in questo modo.

L'avviso di Netflix

" Se ricevi un'email o un messaggio di testo (Sms) con una richiesta di informazioni sul tuo account Netflix, numero di telefono, password, o metodo di pagamento, probabilmente non proviene da Netflix", scrive sul sito ufficiale la piattaforma americana che specifica quanto accennato prima. " Non chiediamo mai di condividere i tuoi dati personali in un Sms o in un'email. Ciò include: numero di carta di credito o di debito; informazioni del conto corrente; password Netflix".

In qualsiasi caso ci sia un link, quello non va mai cliccato: qualora si facesse questo errore, è importante non inserire alcun dato e chiudere subito la pagina fraudolenta. " I truffatori non possono ottenere informazioni a meno che non gli vengano fornite. Evita quindi di rispondere al messaggio o di fare clic sui link che contiene" .

Se hai fornito dati di pagamento, contatta la tua banca poiché potrebbero essere stati violati. Inoltra il messaggio a phishing@netflix.com"

Qualora si fosse cliccato su link sarebbe bene cambiare password ma soltanto seguendo le istruzioni del portale web originale. "qualora si abbia subìto la truffa.