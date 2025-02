Tutto quello che c'è da sapere sull'esenzione ticket sanitario: a chi spetta e come ottenerla

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ticket sanitario è stato introdotto per fare in modo che tutti i cittadini assistiti dal punto di vista medico partecipano al costo delle prestazione sanitarie fornite dal servizio pubblico. Ci sono però delle esenzioni previste dal nostro Stato a favore di alcune categorie di persone che non sono tenute a pagare per svariate ragioni. Fra i vari tipi di esenzione abbiamo quella per età, seguita dall'esenzione per malattie croniche o rare, dall'esenzione per invalidità e dall'esenzione per altri casi giudicati come particolari.

Nel caso dell'esenzione per età, sappiamo che questa non viene concessa automaticamente e che richiede che siano rispettati dei limiti reddituali. Senza autocertificazione, infatti, non sarà possibile reclamare questo diritto. L'esenzione per età scatta a partire dal compimento dei 65 anni, e può essere richiesta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera i 36.151,98 euro annui. Come abbiamo detto, però, ciò non avviene in modo automatico, questo perché le banche dati non vengono spesso aggiornate. Agenzia delle entrate non ha l'obbligo di trasmettere le informazioni in suo possesso agli enti interessati e per questo motivo molte persone che hanno diritto all'esenzione non se la vedono riconosciuta.

In questo caso basta presentare personalmente un'autocertificazione in cui si dichiara di avere 65 anni e di essere in possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di una procedura da fare per avere diritto a un aiuto che può davvero fare la differenza, specie in certe situazioni familiari.

A questo punto è importante ricordare che ogni anno, entro il 31 marzo, si possono comunicare i propri dati anagrafici, uniti a quelli reddituali, al fine di chiedere l'esenzione ticket. La procedura non è obbligatoria per coloro che possiedono già un'esenzione con i codici E01, E03 o E04 emessa a partire dal 2014. Si tratta di esenzioni che hanno validità illimitata, a patto che non ci siano state variazioni di reddito che devono essere comunicate.

Si consiglia sempre di controllare la propria situazione sul portale della Regione di appartenza. Per collegarsi basta avere una Spid, una Cie, o una Cns.

Tramite il portale è inoltre possibile autocertificare il proprio diritto all'esenzione, e daredi eventuali variazioni di reddito. Si può comunque effettuare tutte queste operazioni recandosi a uno sportello della Asl.