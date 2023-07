Tutto ciò che occorre sapere sulla tessera sanitaria

La tessera sanitaria è il documento che ha rimpiazzato la tessera del codice fiscale. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto ad accedere al Servizio sanitario nazionale (SSN) ed è il passepartout che apre alla possibilità di fare visite mediche ed esami presso le strutture abilitate dal Ssn, così come all’acquisto di farmaci prescritti dai medici.

Motivi più che sufficienti per prendersene cura e per sincerarsi che, in prossimità della scadenza, l’Agenzia delle Entrate si adoperi per inviarne una nuova al cittadino. Allo stesso modo, è utile sapere cosa fare nel caso in cui andasse smarrita, fosse sottratta oppure non fosse più leggibile.

Cosa è la tessera sanitaria

È un documento personale sul quale, oltre ai dati anagrafici del possessore, figura il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera stessa. Quest’ultimo è un dato importante e va tenuto d’occhio, lo si trova stampigliato sia sulla parte anteriore (in basso a sinistra), sia sul retro (in basso a destra).

Grazie alla tessera sanitaria è possibile accedere a tutto ciò che viene erogato dal Servizio sanitario nazionale ma è anche lo strumento con il quale il cittadino certifica il proprio codice fiscale laddove necessario farvi ricorso.

Viene emessa gratuitamente in favore di tutti i cittadini che:

hanno un codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate

sono iscritti all’Azienda sanitaria locale (ASL) di competenza.

Ai genitori dei nuovi nati viene inviata una tessera sanitaria della validità di un anno e, in seguito alla prima scadenza, ne viene inviata una con scadenza classica.

La validità della tessera sanitaria è di 6 anni e, laddove non ci sono intoppi, ne viene inviata una nuova al cittadino senza che questo faccia alcunché. L’Agenzia delle Entrate è solitamente impeccabile ma, in alcuni casi, può accadere che il cittadino debba attivarsi personalmente per ottenere un nuovo documento una volta intervenuta la scadenza.

Il retro della tessera sanitaria coincide con la Tessera europea di assicurazione malattia e ne estende la validità in tutta l’Ue, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera incluse e secondo le norme vigenti in ogni singolo Stato.

Va sottolineato che la tessera sanitaria è utilizzabile anche dopo la scadenza, così come specificato dalla stessa Agenzia. La copertura sanitaria è garantita mediante le classiche ricette oppure quelle elettroniche. Se ci si accorge che la tessera è scaduta quando si è all’estero è però opportuno che il cittadino si rivolga alla propria Asl per chiedere un certificato sostitutivo.

Come richiedere la tessera sanitaria

Può accadere che il cittadino debba richiedere una nuova tessera sanitaria, per esempio perché alla scadenza non è stata rinnovata in modo automatico, perché è stata persa o rubata oppure è diventata illeggibile. In questi ultimi casi, formalmente, viene emesso un duplicato.

La richiesta può essere effettuata in questi modi:

sul sito dell’Agenzia delle Entrate

via Pec o email all’Agenzia delle entrate

recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate

facendone richiesta all’Asl di competenza del cittadino

usando il portale Sistema tessera sanitaria

Queste procedure sono valide anche per chi ha subito il furto della tessera sanitaria oppure l’ha smarrita ma, in questi casi, è necessario presentare una denuncia formale presso le autorità.

Se la tessera sanitaria riporta dati sbagliati diventa utile recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiedendo le rettifiche del caso e portando con sé un documento di identità.