Vacanza last minute, ultimi giorni per prenotare: ecco le mete migliori

Ferragosto è un momento di pausa per tantissimi italiani che sono pronti a partire oppure a proseguire le proprie vacanze estive. Tra le località preferite troviamo mete in Sardegna e Campania. Non tutti, però, sono riusciti ad andare in vancaza e c'è chi punta a prenotazioni last minute per andare via le ultime settimane tra la fine di agosto e i primi di settembre. Ecco qualche consiglio su come prenotare al meglio, magari riuscendo a risparmiare qualcosa in più

Vacanze post Ferragosto

Il periodo che va da fine agosto a inizio settembre è ideale per una pausa rilassante ma soprattutto consente di evitare le faticose e noiose folle estive. Inoltre è possibile trovare una meta rilassante per godersi una vacanza con un clima ancora piacevolmente caldo e, spesso, non più soffocante. I vantaggi riguardando anche un fattore economico, infatti si spende molto meno che nelle settimane centrali di agosto oppure durante tutto il mese di luglio.

Consigli per il viaggio in auto

Per chi si metterà in viaggio in auto è bene verificare l'efficienza del veicolo, sistemare i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricare l'autovettura. Inoltre è consigliabile individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali ed evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche. Sul sito web della Polizia di Stato sono disponibili alcuni consigli specifici come essere sufficientemente riposati, essere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico infatti, nonostante la fine del periodo estivo, potrebbero esserci ancora dei viaggiatori che rientrano.

Destinazioni marittime

Esistono delle destinazioni italiane marittime che risultano maggiormente convenienti nelle settimane di fine estate. Un esempio è Avola in Sicilia dove una cena a base di pesce costa in media 50 euro a coppia e i voli a tratta partono da 35 euro a persona. Anche a Rodi Garganico in Puglia le cifre sono convenienti rispetto ad altre località, il pasto a base di pesce ha lo stesso prezzo della meta siciliana appena citata, mentre il volo costa 5 euro in meno a testa, le stesse tariffe valgono per Ancona nelle Marche. Un luogo leggermente più caro per quanto riguarda i voli aerei è l'Isola di Capo Rizzuto in Calabria dove però i pasti costano meno rispetto alle altre realta citate dalla guida di Travel365.

Attenzione al caro prezzi

Nonostante il caro prezzi, chi opta per un viaggio in aereo dovrà mettersi alla ricerca delle varie offerte online. Un consiglio è quello di utilizzare le piattaforme che consentono di paragonare i vari costi dei biglietti ma attenzione, è sempre bene prenotare direttamente dal sito della compagnia ed evitare gli intermediari sul web. Oltre a questo, l'Italia ultimamente è stata invasa da tassi di inflazione particolarmente alti, evitare i periodi dove si concentrano la maggior parte dei turisti è una buona strategia per due ragioni: la prima riguarda il fatto che i prezzi sono sempre alti in quelle settimane mentre la seconda consiste nella possibilità di leggere consigli e recensioni di chi ha già visitato quella località e conoscere i prezzi applicati ed eventuali aumenti. A questo proposito il Sindacato italiano Balneari ha sottolineato che l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse hanno condizionato le vacanze degli italiani, quindi l'estate 2023 è complessivamente positiva ma al di sotto delle aspettative.