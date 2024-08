Vacanze? Ecco quali utenze chiudere prima della partenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Agosto è cominciato e molti italiani stanno per partire per raggiungere le mete prescelte per le vacanze; prima di chiudere la porta di casa, però, sarebbe opportuno fare un ultimo controllo e, magari, spegnere alcune utenze non necessarie, così da garantirci un minimo di risparmio energetico e non correre dei rischi. Ma su quali intervenire?

Con il termine utenze domestiche intendiamo tutti quei servizi che rendono le abitazioni pratiche e confortevoli. Si tratta di elementi del nostro quotidiano a cui forse non prestiamo neppure troppa attenzione. Stiamo parlando del gas, dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e tanto altro. Tutte queste risorse, entrate nel nostro utilizzo giornaliero e date ormai per scontate, devono essere ben mantenute affinché durino nel tempo. E alcune di esse possono essere chiuse, quando decidiamo di assentarci per un po' da casa.

Il gas

Molti di noi sono in possesso di caldaia a gas, indispensabile per riscaldare l'acqua e regolare l'impianto di riscaldamento. Se decidiamo di stare dei giorni fuori casa, potrebbe essere una buona idea quella di spegnere l'apparecchio, dato che il suo utilizzo non sarà necessario. In inverno, al massimo, si può decidere di tenere la caldaia accesa ma impostata sulla modalità antigelo, o tenerla su una temperatura di 3-4 gradi.

Non si tratta solo di risparmio energetico. Quando siamo lontani da casa è sempre bene chiudere il gas, per scongiurare eventuali fughe che possono avere conseguenze nefaste. Dunque, prima di partire, è consigliato chiudere il rubinetto.

L'acqua

Anche l'acqua potabile è un'utenza da chiudere. Questo per evitare possibili perdite di cui, stando lontani da casa, non potremo individuare. Le perdite d'acqua possono essere dannosi sia in termini strutturali che economici. Prima di uscire di casa, quindi, è meglio chiudere il rubinetto generale dell'acqua. Altro consiglio è quello di controllare bene il sistema di irrigazione automatico del giardino, se presente.

Energia elettrica

Per quanto concerne l'energia elettrica, chiaramente non l'utenza non si può spegnere, dato che da essa dipendono apparecchi fondamentali come frigoriferi, congelatori, impianti allarme e tanto altro. Si possono però staccare le prese di quei dispositivi non necessari, come la tv, o i computer. Bisogna infatti considerare che molti oggetti, entrando in modality standby, continuano a consumare energia elettrica.

Energia rinnovabile

Prima di lasciare la propria abitazione, è inoltre buona abitudine verificare lo stato dei pannelli solari. Si possono tenere accesi, ma bisogna essere sicuri che gli apparecchi non presentino problemi strutturali che andrebbero a influire sul loro funzionamento.

Wi-fi

Il Wi-fi, al

contrario, andrebbe spento per ridurre il consumo energetico e non correre il rischio di possibili attacchi informatici. Il consiglio è di staccare l'impianto e valutare seriamente se è davvero necessario mentenerlo acceso.