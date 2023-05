Vacanze, ecco i consigli per evitare le truffe online

Quando si prenota online, è importante fare attenzione alle recensioni e fare alcune verifiche accurate delle strutture. Le vacanze, si sa, hanno costi importanti. Spesso per risparmiare si ricorre ai metodi di prenotazione fai da te tramite il web, ma le truffe sono dietro l’angolo. Ecco alcuni accorgimenti per prenotare il prossimo viaggio evitando le trappole online.

Dove prenotare le vacanze online

È importante applicare alcuni accorgimenti nel momento in cui ci si confronta con gli svariati siti che ci propone il mondo del web. Innanzitutto bisogna fare attenzione ai domini dei siti che possono inizialmente sembrare autentici. Per questa ragione, è consigliabile effettuare la prenotazione dal computer e non da smartphone, usando uno schermo piccolo non sarebbe visibile il dominio molto lungo che, in caso di truffa, verrebbe modificato nascondendo la parte destra dell’Url, quella più importante. Inoltre, è consigliato utilizzare le applicazioni ufficiali dei siti. È possibile visionare il numero di partita Iva del portale scelto per la prenotazione e verificare se è effettivamente collegato alla società che gestisce il viaggio.

I migliori siti per prenotare le vacanze online

È molto importante fare attenzione ai siti che si utilizzano per effettuare una prenotazione online. Innanzitutto è consigliabile effettuare una verifica visionando online feedback, commenti e recensioni degli utenti. È molto importante controllare la trasparenza delle informazioni e avere la possibilità di fare reclami tramite un servizio clienti affidabile e sicuro. Attenzione anche agli annunci che trovate sui siti. Un sito affidabile ha immagini e descrizioni complete. Le immagini devono essere realistiche, per fare un controllo è possibile scaricare le foto e inserirle in un motore di ricerca web di immagini per verificare se si tratta di fotografie prese da altri siti. La descrizione dev’essere accurata, per verificare che esista realmente l’alloggio è possibile inserire la strada indicata sulle mappe online.

Metodi di pagamento sicuri

Le truffe al momento dei pagamenti sono tra le più frequenti. Uno degli accorgimenti principali riguarda l’affidabilità del sito, l’indirizzo dev’essere preceduto da “https” con un lucchetto che identifica l’affidabilità dei pagamenti. Attenzione al luogo della transazione, nel caso in cui la transazione venisse spostata da un sito all’altro è bene bloccare il bonifico e verificare l’affidabilità del sito. La carta di credito è uno dei metodi più sicuri. L’utente deve inserire i propri dati e gli estremi della carta (incluso il codice CVC o CVV di tre cifre), l’esercente trasmetterà i dati alla banca che, dopo un’accurata verifica, effettuerà l’addebito. Sopra un certo importo i pagamenti con carta di credito sono limitati. Anche le carte prepagate sono sicure. A differenza delle carte di credito, la cifra viene detratta dai fondi a disposizione sulla carta e non dal conto corrente. Anche PayPal è un metodo di pagamento sicuro, permette di fare acquisti online senza divulgare la carta di credito.