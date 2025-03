Viaggi in aereo, occhio al bagaglio a mano: EasyJet, Ryanair e Ita Airways cambiano le regole

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi si prepara a viaggiare in aereo deve fare attenzione, perché a partire dal mese di marzo 2025 alcune compagnie aeree stanno cambiando le regole relative al bagaglio a mano.

Le novità, nello specifico, riguardano Ryanair, EasyJet e ITA Airways. Le tre importanti compagnie aeree hanno deciso di apportare delle modifiche sulle dimensioni del bagaglio, ma anche sui relativi costi e sulle eccezioni ammesse. Si tratta dunque di novità da tenere in considerazione se non si vogliono brutte sorprese una volta arrivati in aeroporto, con il rischio anche di essere costretti a pagare delle penali. Conoscere queste nuove regole prima di mettersi in viaggio consente di arrivare al momento dell'imbarco già preparati, evitando situazione infelici.

Ryanair

Partendo da Ryanair, la compagnia irlandese manterrà gratuito il bagaglio piccolo, ma ha deciso di cambiare le sue misure. Il bagaglio piccolo deve poter essere sistemato sotto il sedile di fronte a quello del viaggiatore, e le dimensioni sono 40x20x25 cm per uno zaino e 25x20x40 cm per una borsetta, o valigetta per pc.

Chi volesse viaggiare portando con sé un altro bagaglio può scegliere fra le tariffe Regular o Flexi Plus. In questo caso il viaggiatore ha diritto a un bagaglio piccolo gratuito, ma anche un bagaglio a mano di massimo 10 kg con dimensioni 55x40x20 cm che potrà essere collocato nella cappelliera. Nella tariffa è incluso anche il posto prenotato - file specifiche se si sceglie la tariffa Regular, oppure ovunque in caso si scelga la Flexu Plus -, l'imbarco prioritario, e il check-in gratuito. Qualora le dimensioni non fossero rispettate, scatterò una penale di 70 euro.

Non solo. A partire da maggio 2025, Ryanair renderà obbligatorie l'app per il check-in e la carta d'imbarco digitale. Chi non se ne avvalesse, dovrò pagare 60 euro in più in aeroporto.

EasyJet

Passando a EasyJet, anche in questo caso portare un bagaglio piccolo a bordo è gratuito, a patto che questo rispetti le dimensioni di 45x36x20 cm, incluse ruote e maniglie. Il tutto deve essere riposto sotto il sedile anteriore. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, non deve superare i 15 kg e deve essere riposto nella cappelliera. Le dimensioni indicate sono 56x45x25 cm, incluse ruote e maniglie.

In questo caso i passeggeri devono comunicare la presenza del trolley o della borsa durante la prenotazione, ed essere iscritti al programma EasyJet Plus. Va inoltre prenotato un posto con maggiore spazio, o un "Up Front".

Chi invece è iscritto a EasyJet Plus può portare a bordo un bagaglio a mano grande (anche se non aggiunto) solo se vi è disponibilità. Stesso discorso per chi la tariffa Flexi. Laddove non vi sia disponibilità, il bagaglio sarà imbarcato in stiva con un costo extra. In caso di misure non rispettate, trolley e borse saranno caricate in stiva, ma con un costo in più.

Ita Airways

Aggiornamenti per Ita Airways, che permette di portare a bordo un bagaglio a mano di dimensioni 55x35x25 cm, con maniglie, ruote e tasche incluse. A cambiare è il peso, che non dovrà superare gli 8 kg. Per quanto riguarda il bagaglio piccolo, non deve superare le dimensioni di 45x36x20 cm.

Ita Airways si riserva però la possibilità di imbarcare il bagaglio a mano in stiva nel caso di volo molto affollato, lasciando al passeggero una ricevuta per la riconsegna. Ciò vale solo per i voli continentali, non intercontinentali.

Ancora una volta, il consiglio è quello di arrivare in aeroporto già pronti, e sicuri delle misure accettate.