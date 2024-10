Certificati di malattia e visite fiscali: nuove funzionalità Inps su App IO

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Inps ha di recente lanciato un nuovo servizio digitale per semplificare la gestione dei certificati di malattia e delle visite fiscali tramite l’App IO. Grazie a questo sistema, i lavoratori pubblici e privati ricevono notifiche in tempo reale, possono monitorare lo stato dei propri certificati e consultare l’esito delle visite di controllo. L’iniziativa, che fa parte del PNRR, ha l’obiettivo di semplificare le comunicazioni tra l’Inps e i cittadini, rendendo i processi più trasparenti ed efficienti, con un accesso facile e immediato ai servizi dell’ente previdenziale tramite smartphone e piattaforme digitali. Cerchiamo di capire meglio come funziona.

Certificati di malattia più semplici e veloci

Una delle principali novità riguarda la gestione dei certificati di malattia. Se fino ad ora il lavoratore doveva attendere conferme tramite sms o accedere manualmente al portale MyInps, ora, grazie all’App IO, ogni volta che presenta un certificato di malattia, riceve una notifica direttamente sul suo smartphone a conferma della ricezione del documento, con l’indicazione del Protocollo Unico del Certificato (PUC), un codice identificativo che permette di monitorare il certificato.

Oltre alla conferma, il lavoratore può facilmente accedere all’area riservata MyInps o all’app Inps Mobile per verificare i dettagli del certificato e assicurarsi che tutte le informazioni siano corrette. Tale sistema offre maggiore trasparenza e riduce il rischio di errori, consentendo anche di segnalare eventuali incongruenze in modo semplice e rapido. Le comunicazioni legate ai certificati di malattia restano disponibili nell’area riservata per 60 giorni, consentendo al lavoratore di avere sempre sotto controllo lo stato delle proprie pratiche. L’accesso ai servizi è facilitato dall’uso di identità digitali come Spid, Cie 3.0, Cns o eIdas.

Visite fiscali: notifiche in tempo reale

Altro importante aspetto coperto dal nuovo servizio, quello relativo alle visite fiscali, cioè le visite mediche di controllo che l’Inps organizza per verificare lo stato di salute dei lavoratori in malattia, e se siano effettivamente impossibilitati a lavorare. Anche in questo caso, l’App IO gioca un ruolo chiave: quando viene programmata una visita fiscale, il lavoratore riceve una notifica sul proprio dispositivo mobile, con la possibilità di accedere allo “Sportello del cittadino” per consultare l’esito della visita.

Durante le fasce orarie di reperibilità (10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00), sia per i dipendenti pubblici che privati, il lavoratore deve essere presente presso l’indirizzo indicato nel certificato di malattia. Se il lavoratore non è reperibile al momento della visita, una nuova notifica lo invita a contattare la struttura Inps di riferimento per chiarire la situazione. Anche questa comunicazione, come quella per i certificati, rimane disponibile per 60 giorni, offrendo al lavoratore tutto il tempo necessario per gestire eventuali problematiche.

Come si accede ai nuovi servizi

Per sfruttare pienamente i nuovi servizi, è necessario essere registrati su MyInps e avere le proprie credenziali digitali aggiornate. I lavoratori possono poi accedere ai servizi tramite App IO, utilizzando Spid, Cie 3.0, Cns o eIdas; ancora, MyInps, l’area riservata sul sito dell’ente, e Inps Mobile, l’app ufficiale dell’Inps per smartphone e tablet.

Vantaggi della digitalizzazione

L’integrazione dei servizi Inps con l’App IO non rappresenta solo un’innovazione tecnologica, ma porta con sé diversi vantaggi concreti per i lavoratori e per L’Inps stesso. Innanzitutto, le notifiche in tempo reale rendono tutto più rapido e trasparente, eliminando la necessità di monitorare manualmente lo stato dei certificati o delle visite fiscali. Le informazioni arrivano direttamente sullo smartphone, permettendo al lavoratore di risparmiare tempo e riducendo il rischio di dimenticanze.

Inoltre, il sistema permette di accedere a tutti i dati in modo semplice e immediato. Lavoratori pubblici e privati possono verificare i dettagli delle visite fiscali, controllare i certificati di malattia e segnalare eventuali problemi in pochi click, direttamente dall’App IO o dall’area riservata MyInps.

Importanti, come accennato, anche i benefici che l'ente trae da questa digitalizzazione, con una