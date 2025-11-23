Wicked: For Good: conquista l’Italia e vola verso un debutto record

Questa settimana un vento potente, che prometteva un tornado, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane. Un vento che arrivava direttamente da Oz. Il 19 novembre, ancora prima rispetto agli Stati Uniti, in Italia è stato proiettato Wicked: For Good, uno dei film più attesi del 2025, con file di fan vestiti di rosa e verde pronti a entrare in sala.

Le aspettative erano alte: da tempo si prevedeva che questo film avrebbe posto rapidamente fine alla siccità al botteghino durata tutto ottobre e così è successo. Nelle sale italiane ha debuttato al primo posto: il primo giorno ha avuto un incasso di oltre 319mila euro, con una crescita del 44% rispetto al debutto del primo film Wicked. L’atteso secondo capitolo del musical Universal, che chiude la storia iniziata lo scorso anno, sta mostrando segnali di un’uscita da record anche nel resto del mondo, e le prime rilevazioni indicano un entusiasmo del pubblico superiore alle aspettative. Le proiezioni preliminari suggeriscono infatti che il film sia pronto a imporsi come il miglior debutto del 2025 al box office Usa, sostenuto da una combinazione di interesse consolidato e star power, le due protagoniste sono infatti la pop star Ariana Grande e l’attrice Cynthia Erivo.

Wicked: For Good ha incassato 30,8 milioni di dollari in anteprime al botteghino, segnando il più grande incasso pre-apertura dell'anno: questo ha portato il film nella Top 10 dei film all-time per i maggiori incassi in anteprima al botteghino. Si tratta anche di un enorme passo avanti per il franchise, poiché Wicked del 2024 aveva incassato “solo” 19,2 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì. Quel progetto ha debuttato con 112,5 milioni di dollari e alla fine è salito a 758,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Wicked: For Good invece ha mantenuto un incasso di 150 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione negli Stati Uniti e di 226 milioni di dollari a livello globale.

Sembra che Wicked stia veramente riuscendo a re-defying gravity, riportando tutti al cinema a vedere un musical.