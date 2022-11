In classifica il detersivo scioglie Mussolini

Rivoluzione improvvisa, e gran repulisti domestico, nelle classifiche librarie. Questa settimana i dati Nielsen rivelano il trionfale ingresso, a colpi di spugna e sgrassatore, di Dario Bressanini in vetta alla classifica. Il suo La scienza delle pulizie. La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato (Gribaudo) strofina via tutti con 14mila e duecentodieci copie. Davvero un'enormità per un libro appena arrivato in classifica. Giusto per dare la misura: la seconda classificata, Benedetta Rossi, che è una star tra le food blogger con il suo attesissimo Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa (Mondadori Electa) ferma l'ebollizione a 7mila ottocentoquarantanove copie. E persino Lui, ovvero Benito Mussolini, il soggetto principe della saggistica - e anche del romanzo italiano, contando il successo della saga M di Scurati - è costretto a cedere pesantemente il passo.

Infatti Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo (Mondadori) a firma del lettissimo Aldo Cazzullo si ferma ad un soffio dalle 7mila e ottocento copie.

Difronte al successo della candeggina, a quest'ondata di copie che traborda dalla lavatrice e mette in ammollo tutta la classifica potreste restare un po' stupiti. Perché davvero centrifugare il duo Cazzullo/Mussolini e ripulire il piatto a Benedetta Rossi è quasi incredibile. Ma in realtà il successo di Dario Bressanini - chimico, divulgatore scientifico, accademico, saggista e youtuber italiano - arriva da lontano e soprattutto dalla rete che genera ormai anche questi improvvisi successi librari. Sia chiaro Bressanini la chimica la conosce davvero bene: docente presso l'Università dell'Insubria a Como, tiene i corsi di termodinamica chimica, chimica fisica e chimica e tecnologia degli alimenti. È un chimico fisico teorico che si occupa di simulazioni stocastiche dell'equazione di Schrödinger. Ha trascorso alcuni periodi di studio e ricerca presso l'Università della California, Berkeley e l'Università di Georgetown. Ma il suo successo deriva, oltre che da radio e tv, soprattutto dal suo profilo Istagram e dal suo canale Youtube. Ormai la regola editoriale è questa chi arriva dalla rete, se è bravo, sgrassa via tutti. Almeno nella prima settimana di uscita. Se ne farà una ragione anche Benito.