La classifica premia la vecchia saggezza

Cambio in vetta alla classifica di vendita delle librerie Mondadori Store. Ad arrampicarsi sulla cima con passo maieutico è Beppe Severgnini, che ormai si aggira nella top ten da un bel po' andando di qua e di là come certi cercatori di saggezza facevano per l'agorà di Atene. Socrate, Agata e il futuro. L'arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli) prosegue così la sua marcia verso una terza o quarta età serena e liberata dalla corsa perpetua verso la performance. Il libro però performa così bene che in classifica rischia di invecchiarci e di diventare un longseller.

Di sicuro un longseller lo è già stato Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi. Originariamente uscito per i tipi Garzanti, ora ritorna in classifica nella versione Superpocket Tea. Un brillante secondo posto per questo romanzo ambientato in una caffetteria. Libro super tradotto nel mondo, porta il lettore in un luogo magico dove sorseggiando da una tazzina una miscela, che poco ha a che fare con la comune Coffea arabica, si può correggere il più grande errore commesso nel proprio passato. Ma attenti a non far freddare quello che c'è nella tazzina.

Di sicuro è bello rovente il nuovo libro di Mario Giordano, Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti (Rizzoli). Il noto giornalista di Mediaset (che è stato anche direttore della nostra testata) racconta, con il piglio corrosivo e ironico che gli è proprio, ascesa e caduta delle dinastie industriali italiane. Non stupisce che il tema l'abbia portato rapidamente in terza posizione. Pensando all'andamento dei volumi precedenti potrebbe restare in classifica per un bel po'. Longseller di lunga data anche in quarta posizione dove torna a far capolino L'educazione delle farfalle, thriller del 2023, uscito all'epoca sotto il marchio Longanesi, che ora ritorna per i tipi di Tea.

Ma nessuno stupore, l'autore Donato Carrisi è uno dei più amati del genere e ha uno zoccolo molto duro di lettori. Come non stupisce che ritorni in classifica un altro Tea, I leoni di Sicilia di Stefania Auci. È ormai un classico.