Lassù in cima brilla sempre "Istella mea"

Continua la permanenza al primo posto della classifica delle librerie Mondadori Store del romanzo che è il vero e proprio fenomeno del momento: Istella Mea (Giunti) di Ciriaco Offeddu. Il realismo magico sardo continua a carburare a tutta forza, davvero un bel risultato per un'opera prima, Offeddu, classe 1948, nella vita ha fatto l'ingegnere e il manager. Ma questa è una stagione editoriale che evidentemente incrocia felici esordi tardivi. La scorsa estate è toccato a Milena Palminteri (brillante ex archivista di 75 anni) che con il suo Come l'arancio amaro (Bompiani) ha fatto numeri straordinari per mesi.

Meno stupefacente, invece, la permanenza al secondo posto di Socrate, Agata e il futuro. L'arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli) di Beppe Severgnini. La riflessione sul tempo che passa e sulla difficoltà di abbandonare la corsa lavorativa o più in generale lo sgomitare verso i più vari scopi, tocca un nervo scoperto della società moderna. Severgnini invita ad un approccio diverso dal morire in corsa, a riscoprire un'età di riflessione, trasmissione del sapere e distacco ragionato. Evidentemente, almeno in libreria, funziona molto bene.

In questa che è una classifica molto stabile vediamo calma piatta anche in terza posizione. Dove continua a stazionare L'antico amore (Mondadori) di Maurizio de Giovanni. In questo caso De Giovvanni si cimenta con bravura in tre storie parallele che escono dallo stilema del giallo. La prova evidentemente convince il suo pubblico, che lo segue anche al di fuori del consueto perimetro. Troviamo invece una novità al quarto posto: Il duello della leggenda. Una storia non ufficiale ambientata nel mondo di Brawl Stars (Mondadori Electa) di Lollo Lacustre.

Come vi abbiamo raccontato molte volte, i libri degli youtuber e dei gamer irrompono in libreria come meteore grazie ad un pubblico di giovanissimi. È il caso anche di questa favola videoludica. Spesso però spariscono alla velocità delle stelle cadenti. Vedremo la prossima settimana se Il duello della leggenda avrà la forza di resistere.