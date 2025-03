Dicker si posiziona (al solito) in cima alla vetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande movimento nella classifica delle librerie Mondadori Shop. In vetta arriva un habitué delle cime librarie, ovvero lo scrittore svizzero Joël Dicker i cui gialli sono bestseller a livello mondiale. In questo caso Dicker si è divertito a cambiare genere con La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo). Ma il risultato è lo stesso: dritto in vetta. La trama del romanzo? Si parte dalla ricostruzione a posteriori, fatta da una bambina ormai adulta, di una disastrosa visita scolastica ad uno zoo per dar vita ad un romanzo di fine umorismo. Vedremo se Dicker riesce a convincere egualmente i lettori anche con questo cambio di genere. Per il momento sembra di sì.

Novità anche al secondo posto dove si arrampica il secondo volume della serie Limitless. Senza paura (Sperling & Kupfer). Questa saga young adult inventata dalla scrittrice italiana che si nasconde sotto lo pseudonimo di Karim B. si ritaglia quasi sempre un suo spazio in classifica, anche se si tratta di comparsate quasi sempre abbastanza brevi. Il fenomeno di romanzi per giovanissimi scritti da autrici che si sono fatte le ossa su Wattpad è ormai una costante dopo il successo di Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) di Erin Doom. Però il successo dell'originale è difficilmente replicabile.

In terza posizione irrompe invece il capitolo prequel di una saga dal successo internazionale sia su carta che sullo schermo: Hunger Games della scrittrice Suzanne Collins. Ora in libreria per i tipi di Mondadori c'è L'alba sulla mietitura. La trama? All'alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Per l'Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy (da adulto uno dei personaggi chiave della saga) cerca di non pensarci troppo, l'unica cosa che gli interessa è arrivare vivo a fine giornata e stare con la ragazza che ama.

Quando viene chiamato il suo nome, però, capisce che dovrà sopravvivere nell'arena.

Mentre nell'arena della classifica i leader della scorsa settimana - Severgnini, Giordano e Kawaguchi - precipitano verso il basso. Vedremo se riusciranno a recuperare.