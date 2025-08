Il Comune arruola altri quindici vigili. Mirabelli: "Rafforziamo i controlli serali"

È aperta la caccia a quindici nuovi ghisa. Il Comune ha appena pubblicato un bando di concorso per assumere agenti della polizia locale, è possibile iscriversi fino al 15 settembre. Continua il percorso intrapreso dall'amministrazione per arrivare a quota 3.350 vigili entro la fine del mandato. Il nuovo concorso prevede la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di quindici agenti e i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando tra cui, ad esempio, avere un'età non inferiore a 18 anni, essere in possesso della patente B, del diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere la cittadinanza italiana. La procedura prevede lo svolgimento di una prova scritta, una prova di efficienza fisica e una prova orale. La prova scritta si svolgerà a partire dal 22 settembre in modalità digitale da remoto. La prova di efficienza fisica invece si terrà a partire dal 13 ottobre in presenza, mentre la prova orale si svolgerà a partire dal 17 novembre in presenza.

Il percorso di selezione, dopo il superamento delle prove, prevede in rapida successione nei mesi seguenti le visite mediche di idoneità. Il Comune procederà quindi alle assunzioni degli idonei presenti nella graduatoria approvata all'esito della procedura.

A quel punto sarà obbligatorio partecipare a un percorso formativo di tre mesi con attività in aula e sul campo e prove di valutazione finali, cui seguirà l'entrata in servizio in un contesto di accompagnamento operativo, ovvero lavorando con agenti e ufficiali più esperti per imparare anche in strada, in centrale operativa o nei gruppi specialistici come meglio svolgere il proprio compito.

"Continuiamo con il nostro impegno per avere più agenti al servizio dei cittadini spiega il Comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli in modo da rendere più capillare la loro presenza e incrementare il presidio del territorio. Il progressivo aumento di agenti in servizio ha già permesso di rafforzare il numero dei Ghisa di prossimità e i controlli serali e notturni, con i nuovi agenti proseguiremo su questa strada".

Dal 2022 (anno in cui è iniziato il percorso) ad oggi sono state effettuate 1.097 assunzioni di agenti e ufficiali di Polizia locale, passando da un organico di 2.795 a 3.100 agenti, tenendo conto anche dei pensionamenti.