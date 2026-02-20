Comune "contro" agenti. Se la costituzione di parte civile non è uguale per tutti

Il Comune deve costituirsi parte civile nel caso della morte del pusher di Rogoredo, colpito da un agente, e dei presunti depistaggi dei suoi colleghi. A chiederlo è il Pd milanese, con il presidente della Commissione sicurezza di Palazzo Marino, Michele Albiani. In questa vicenda, sostiene, "ritengo che il Comune di Milano debba valutare seriamente la costituzione di parte civile". Certo, aggiunge, "è giusto attendere l'esito delle indagini". E ci mancherebbe: i quattro agenti sono indagati da 48 ore circa... Ma comunque entrare nell'eventuale processo "contro" i poliziotti sarebbe per il Comune un vero paradosso. Per molti motivi. Non ne avrebbe i titoli. Gli agenti della polizia di Stato infatti non dipendono dal Comune, né lo rappresentano in alcun modo. Semmai, se le accuse verranno provate, sarà l'istituzione cui i poliziotti appartengono a dichiararsi danneggiata dalla loro condotta. Ma soprattutto dopo che il Comune ha deciso di non costituirsi in nessuno dei molti procedimenti sull'urbanistica (e neppure in quello sul presunto concorso truccato per la Beic). Ancora una volta: è tutto da dimostrare. Tuttavia qui sì che Palazzo Marino - insieme ai milanesi - è parte in causa.

Lo è intuitivamente: per gli oneri non incassati, per il presunto scempio del tessuto urbano, per interi settori bloccati ormai da anni. E lo è tecnicamente: la Procura lo ha indicato negli atti come "parte offesa". Legittimandolo, anzi, sollecitandolo a costituirsi parte civile e a chiedere i danni. E invece non è pervenuto.