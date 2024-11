Concerti, Ztl e mezzi inclusi nel biglietto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un biglietto integrato, ticket Atm compreso nel prezzo del concerto. Più spazi riservati alle moto a ridosso della zona rossa - prima dei varchi sorvegliati dai vigili - perchè il parcheggio selvaggio all'inizio della stagione estiva (il 29 maggio per i Metallica) superava addirittura l'82%, è sceso al 55% ma «bisogna fare di più». Come creare più aree definite «kiss&ride», dove i genitori che non si fidano a far tornare ragazzini a casa tardi con i mezzi pubblici possano scaricarli e andare i riprenderli a fine spettacolo. Gli altri due punti su cui lavorare per limitare il caos legato ai concerti tra stadio, Ippodromo Snai e La Maura sono «la Ztl San Siro», ancora congelata dal Ministero dei Trasporti, e la vicesindaco Anna Scavuzzo propone di «sedersi a un tavolo e autorizzare almeno una sperimentazione entro l'estate, anche per capire se è disegnata nel modo corretto», e il lavoro con i promoter per «evitare sovrapposizioni di show nella stessa data». La vicesindaco Anna Scavuzzo ha partecipato alla Commissione con consiglieri, Comitato tutela Parco Ovest e dei residenti a San Siro in cui si è fatto un bilancio dell'assalto di spettatori tra maggio e settembre. I residenti lamentano sosta selvaggia, invasione del verde, carenza di wc pubblici, quartieri «ostaggio di 80mila spettatori un giorno sì e uno no». Secondo Scavuzzo molto ancora c'è da fare «ma mente chi sostiene che la situazione non sia migliorata grazie al tavolo in prefettura con istituzioni, polizia locale, organizzatori. Anche il traffico è calato». Il personale coinvolto? Mediamente sono state coinvolte 570 unità, un picco di 655 per i Metallica.

In Commissione è stata presentata la sintesi del monitoraggio condotto (raccogliendo i dati di Amat, Amsa, Areu, vigili del fuoco ecc.) su 7 concerti, 5 all'Ippodromo La Maura - Metallica il 29 maggio, Lana del Rey il 4 giugno, Green Day il 16, Stray Kids il 12 luglio, Travis Scott il 23 luglio - e due allo stadio, Vasco Rossi l'8 giugno e Taylor Swift il 13 luglio. In media il 45% si reca ai concerti in auto e moto e posteggia su strada, il 24% coi mezzi, il 13% usa parcheggi in struttura, il 6% autobus «Granturismo» organizzati, il 2% il silos convenzionato a Merlata, il 2% lo sharing. Per la metro, M1 fa la parte del leone mentre la M5 è meno usata (e lo è stata meno del 2023), «una delle leve su cui spingere, bisogna comunicare meglio che con 10 minuti a piedi dalla fermata si può raggiungere la Maura» insiste Amat. Il mezzo di trasporto varia anche a seconda del pubblico: gli Stray Kids avevano spettatori giovanissimi e c'era brutto tempo, «l'uso dell'auto è salito al 57%». Tra le misure da confermare: i sistemi di indirizzamento dei flussi pedonali, la comunicazione preventiva su varchi, parcheggi e orari dei mezzi da parte dei promoter. Da rafforzare: i parcheggi moto, misure «più decise» per scoraggiare la sosta sul verde, nuovi accordi con gestori di parcheggi esterni e più wc. Scavuzzo è pronta a chiedere anche al Ministero della Cultura un contributo per il «biglietto integrato» dato che «i tour milanesi promuovono l'Italia in Europa e nel mondo». E «creano indotto». Ma da Caterina Carati di Tutela Parco Sud al Pd Alessandro Giungi a Mariangela Padalino (Noi Moderati) la richiesta è una: «Vietare i concerti a La Maura e usare l'area di Rho Fiera».

Il consigliere Fi Alessandro De Chirico ricorda che con i festival alla Montagnetta e ad Acquatica «arriviamo a una settantina di concerti nell'area. E per l'estate 2025 continuano a presentare date, non lamentiamoci se si ripresenterà il caos».