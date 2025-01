Corsia preferenziale, in tre anni concluso il restyling

Ascolta ora 00:00 00:00

Partiranno entro metà anno due interventi per completare la corsia preferenziale delle linee 90/91 e 92, dopo l'avvio dei lavori della tratta tra piazza Stuparich e piazza Zavattari, ultimata nell'estate scorsa. I due nuovi interventi consentiranno, entro un triennio, di completare l'anello filoviario in sede protetta anche nella tratta che da piazza Caiazzo porta a via Piccinni, passando per via Pergolesi, e lungo viale Umbria, tra piazza Cappelli e via Tertulliano. I progetti, realizzati da MM, prevedono anche la riqualificazione delle aree e delle fermate con una particolare attenzione all'accessibilità e, ove necessario, anche interventi nel sottosuolo per la rete idrica o fognaria. Nel primo caso i lavori prevedono il completo rifacimento dell'impianto di trazione elettrica, la riqualificazione delle fermate della filovia e del tram e, in piazza Caiazzo, nuove aree pedonali e nuove aree verdi. Sono previsti anche interventi per la moderazione della velocità a protezione dei pedoni, come l'inserimento di castellane e corsie a larghezza ridotta alle intersezioni di via Pergolesi con via Mercadante e di Piccinni con via Monteverdi.

Piazza Caiazzo sarà riqualificata: vi sarà uno spazio in sicurezza e ombreggiato per ciclisti, pedoni e residenti. Sarà realizzato un nuovo anello ciclabile a doppio senso, sarà rialzata la pavimentazione nei viali di accesso ai passi carrai e sarà valorizzata l'area pedonale con nuove rastrelliere per biciclette e con il riposizionamento della stazione Bikemi. Aumenterà la superficie drenante con l'ampliamento delle aiuole verdi adibite a rain gardens (da 800 mq a circa 2mila) e saranno messi a dimora 83 nuovi alberi. Anche lungo l'asse Pergolesi e Piccinni saranno aggiunte nuove alberature a integrazione del filare esistente.

Questi lavori, dal costo di 7 milioni e 450 mila euro (suddivisi tra fondi Pon Metro, Ministero delle Infrastrutture e Comune) termineranno a fine del 2026 e saranno divisi in tre diverse fasi, partendo da piazza Caiazzo. Parallelamente a questo progetto, per evitare successive manomissioni e minimizzare i disagi ai residenti, sarà potenziata la rete dell'acquedotto in piazza Caiazzo, finanziata da MM.

Il secondo intervento, che partirà nel primo trimestre di quest'anno e durerà circa due anni e mezzo, è su viale Umbria tra piazza Cappelli e via Tertulliano. Il costo è di 16,8 milioni, anche in questo caso suddivisi tra fondi Pon Metro, Ministero delle Infrastrutture e Comune Come nel tratto di via Stuparich, la riqualificazione interesserà il parterre centrale, con la demolizione della struttura che ospitava il mercato comunale, tra via Orsenigo e via Comelico, e il completo rifacimento dell'impianto di trazione elettrica filoviario con la posa di nuovi pali e relativi cavi nelle aiuole a lato della carreggiata.

Particolare attenzione è stata dedicata a individuare nuovi spazi di sosta regolari, che saranno posti a lato marciapiede e che aumenteranno nell'area di 144 unità, per venire incontro all'eliminazione di quelli irregolari. I filari alberati di platani saranno integrati da nuovi esemplari, con un saldo positivo di 57 in più.