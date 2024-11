Cortei e disagi per lo sciopero. App InTaxi: "Noi regolari"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Desideriamo rassicurare l'utenza che il servizio taxi sarà garantito in maniera pressoché regolare». E' quanto si legge in una nota diffusa da App InTaxi, che rappresenta uno dei principali operatori del settore. «Pur riconoscendo il diritto di alcune organizzazioni ad aderire allo sciopero generale, la stragrande maggioranza dei tassisti sarà operativa, assicurando un servizio puntuale ed efficiente su tutto il territorio nazionale». «Eventuali disagi che potrebbero verificarsi saranno imputabili esclusivamente a un incremento della domanda derivante dalla temporanea indisponibilità di altri mezzi di trasporto pubblico- spiega il Presidente Alessandro Casotto- App InTaxi, la più diffusa e leader del settore, con la maggiore copertura del territorio nazionale, si impegna a mantenere alta la qualità del servizio e a garantire la massima affidabilità ai cittadini, anche in giornate particolarmente complesse come quella di domani». Oggi sarà comunque una giornata complicata. Mezzi pubblici a rischio per 4 ore, dalle 9 alle 13, regolari invece i treni regionali. Due cortei sfileranno in centro. Cgil e Uil hanno dato appuntamento alle 9.30 in largo 11 Settembre. Da lì il corteo raggiungerà piazza San Babila, dove è previsto il comizio finale.

Stessa ora ma luogo diverso per il concentramento di sindacati di base, movimenti sociali, collettivi studenteschi e comitati «per il diritto all'abitare, all'istruzione e alla sanità pubblica»: si troveranno alle 9.30 in piazza Fontana e sfileranno fino a raggiungere piazza della Scala.