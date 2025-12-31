Così la Rai e Canale 5 festeggeranno il 2026

Dal Sud gli auguri a tutta Italia. Anche quest'anno i due show che accompagnano l'arrivo del nuovo anno si terranno in diretta da due capoluoghi meridionali: Catanzaro per i brindisi sulla Rai, Bari per quelli su Canale 5. Oltre che due grandi feste di musica con una lunga carrellata di cantanti e ospiti, anche un modo per le regioni di farsi conoscere meglio, soprattutto la bistrattata Calabria.

Dunque, cominciando dalla televisione pubblica, stasera a partire dalle 21, sul lungomare di Catanzaro, nel quartiere di Catanzaro Lido, un palco gigantesco costruito davanti al mare ospiterà L'Anno che Verrà, lo show condotto per il secondo anno da Marco Liorni. Accanto al presentatore ci sarà Nina Zilli, che porterà anche gli spettatori in giro per le bellezze della Calabria. "Speriamo che quest'anno tutto fili liscio - spiega divertito Liorni durante la conferenza stampa di ieri riferendosi all'incidente imbarazzante dello scorso anno quando Angelo Sotgiu dei Rcchi e Poveri si è lasciato andare a parolacce credendo che il suo microfono fosse spento - Se devo scegliere tra tutte le sfortune che mi potrebbero capitare, scelgo una bella nevicata". Per il prossimo anno, Liorni si augura che "le persone si aprano di più all'ascolto degli altri" e per se stesso che "il suo nuovo progetto di un programma venga accolto dai vertici Rai".

Il piatto forte della serata sarà il cast. Tra gli altri: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazeo, Rosanna Fratello. "Per la Calabria e per Catanzaro sarà un grande momento di promozione - spiega il presidente della regione Roberto Occhiuto - e un modo per far conoscere anche all'estero, tramite il canale Rai Italia, le bellezze e i segreti della nostra terra che negli ultimi anni si è sempre più aperta al turismo. Attraverso l'accordo con la Rai, che oltre agli show di Capodanno, comprende molti altri programmi e serie tv sponsorizzate dalla Film Commission (come il recente Sandokan), in tre anni abbiamo raggiunto ben 187 milioni di spettatori".

Da Bari risponde Canale 5 che mostrerà, invece, le meraviglie pugliesi: in diretta da Piazza Libertà, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi conducono Capodanno in musica. La serata comincerà dopo la puntata de La Ruota della Fortuna, ai cui grandi ascolti non si rinuncia neppure l'ultimo dell'anno.

Sul palco si avvicenderanno musicisti storici e idoli dei più giovani: Gigi D'Alessio, Umberto Tozzi,

Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.