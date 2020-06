Così si vola in sicurezza a Malpensa

Aumentano gradualmente i passeggeri i voli in arrivo e partenza dal Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa segnando la graduale ripresa che avrà un ulteriore impulso da luglio in avanti con la riapertura di molte rotte e italiane ed estere, mentre Sea si prepara alla riapertura del terminal 1 non appena sarà raggiunta un’adeguata soglia di viaggiatori per questa “summer”, vanno avanti e vengono perfezionate le nuove modalità d’imbarco e di sbarco dei viaggiatori.

Misure necessarie a garantire di poter effettuare tutte le operazioni in sicurezza sia per i passeggeri che per il personale. Tornare a volare in sicurezza è infatti l'imperativo che si lega alla ripresa della voglia di viaggiare e per questo Sea ha messo on line sul canale Youtube di Milan Airports un video in cui si spiegano tutte le novità che si troveranno nello scalo e sugli aerei.

Modalità alle quali ci si dovrà adattare in tutti passaggi: dall’arrivo nell’aerostazione al disbrigo delle pratiche al check-in, ai controlli e all’imbarco dei bagagli con percorsi controllati, distanziamento e mascherine. Alle operazione di sanificazione delle aree si aggiungono quelle degli aeromobili e le modalità indicate dalle compagnie aeree. E la tecnologia aiuta: dai termoscanner alle App dedicate. Tutte le informazioni su: www.milanomalpensa-airport.com