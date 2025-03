"Abuso di posizione dominante", indagine antitrust su Rfi e Fs. Il gruppo: "Dimostreremo correttezza della nostra condotta"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Antitrust ha acceso un faro su Rfi e Fs per ostacoli all’ingresso del nuovo operatore francese Sncf Voyages Italia srl nel mercato dell’alta velocità. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane spa per accertare un presunto abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante Sncf Voyages Italia srl.

Sncf già opera in Italia con un servizio transfrontaliero tra Parigi, Torino e Milano. L’obiettivo della società francese sul mercato italiano è quello di raggiungere, entro il 2030, una quota di mercato del 15%. Il piano di trasporto richiesto formalmente a Rfi – Rete ferroviaria italiana – sotto forma di accordo quadro ha una durata di 15 anni.

Tornando all’istruttoria, la strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura. Ieri i funzionari del Garante della concorrenza con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana, di Ferrovie dello Stato Italiane e anche presso le sedi di Trenitalia e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.

In una nota diffusa in mattinata dalle Ferrovie si legge che "le società del Gruppo Fs Italiane hanno pienamente collaborato con l’Agcm per la buona riuscita delle operazioni

ispettive e avranno modo di rappresentare la correttezza delle proprie condotte nel corso del procedimento, già in occasione dell'audizione prevista dall’avvio dell’istruttoria che avverrà nei prossimi 60 giorni".